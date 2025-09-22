ステーキのどん「どん食べ放題」サーロインステーキも1枚ついてくる！人気企画が延長

「ステーキのどん」は9月1日から2店舗限定で実施している「どん食べ放題」の和牛サーロイン切り落としステーキを1皿プレゼントする企画を、9月30日まで延長します。対象店舗は小山犬塚店（栃木県）と富里インター店（千葉県）です。

「どん食べ放題」は、大人4378円、65歳以上3828円、小学生1320円、小学生未満は無料で楽しめる100分制の食べ放題プランです。

メイン料理はステーキやハンバーグ、チキンステーキ、ポークグリルなどから選べ、ソースやトッピングも豊富に用意されています。さらにビーフシチューやサラダ、プチアイスなどのサイドやデザート、ライスやスープバー、ドリンクバーもラインアップされています。

今回延長されたプレゼント企画では、「どん食べ放題」を注文した人に和牛サーロイン切り落としステーキを最初の1皿目として提供します。

数量限定のため、用意できる数に限りがあるほか、おかわりはできません。焼き加減は基本的にミディアムレアで提供されますが、希望に応じて調整も可能です。

贅沢和牛サーロインを堪能！

和牛サーロインは柔らかい肉質と芳醇な旨みを楽しめる部位で、通常の食べ放題メニューに加えて味わえるのは特別感があります。

2店限定とはなりますが、ボリューム満点の食べ放題と贅沢な和牛サーロインを一度に堪能できチャンスをお見逃しなく！

※価格は税込み表記です。