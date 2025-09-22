大とろ110円！旬のイワシもこの値段！「百十円満点祭り」9月25日スタート

かっぱ寿司は9月25日から10月8日まで、全店で「百十円満点祭り」を開催します。定番の一皿110円寿司に加え、旬の素材を使った期間限定ネタや、少し贅沢な特別メニューが登場します。

「大切りとろびんちょう」など旬の旨ネタが110円！

今回は旬の素材を活かした厳選ネタが110円から登場します。脂がのった「大切りとろびんちょう」や、三陸産ならではの濃厚な旨みが特徴の「三陸産とろいわし」、プチプチ食感の「ししゃもっこ軍艦」に、特盛仕様の「特盛ししゃもっこかっぱ軍艦」まで、110円のお値打ち価格でそろいます。

▲大切りとろびんちょう 一貫110円

▲三陸産とろいわし 一貫110円

▲ししゃもっこ軍艦 二貫110円

▲特盛ししゃもっこかっぱ軍艦 一貫110円

▲あじ竜田にぎり 一貫110円

▲北海道産フグ塩炙り ポン酢ジュレのせ 一貫110円

“百点満点超え”の商品が勢ぞろい！

さらに“百点満点超え”の特別メニューも並びます。とろける食感のえんがわを海苔で包んでいただく「こぼしえんがわ刻み包み」、ぶつ切りにしたみなみ鮪大とろの軍艦とうにの軍艦を、贅沢に盛り合わせた「みなみ鮪大とろぶつ＆うに軍艦」など豪華ネタがそろいます。

▲こぼしえんがわ刻み包み 一貫160円

▲大切りみなみ鮪大とろ 一貫390円

▲みなみ鮪大とろぶつ＆うに軍艦 二貫530円

▲3種の柚子塩ネタ食べ比べ 三貫290円

▲ジューシーとり唐揚げ 中華野菜あんかけ 430円

▲中華野菜あんかけ茶碗蒸し 330円

110円から贅沢ネタまで！

110円の気軽さで「大切りとろびんちょう」や旬の魚を味わえるのはうれしいですね。ちょっと贅沢なネタも加わっているので、期間中に何度か訪れたくなります。

※価格は税込み表記です。