かっぱ寿司にて開催

大とろ110円！旬のイワシもこの値段！「百十円満点祭り」9月25日スタート

2025年09月22日 18時15分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　かっぱ寿司は9月25日から10月8日まで、全店で「百十円満点祭り」を開催します。定番の一皿110円寿司に加え、旬の素材を使った期間限定ネタや、少し贅沢な特別メニューが登場します。

「大切りとろびんちょう」など旬の旨ネタが110円！

　今回は旬の素材を活かした厳選ネタが110円から登場します。脂がのった「大切りとろびんちょう」や、三陸産ならではの濃厚な旨みが特徴の「三陸産とろいわし」、プチプチ食感の「ししゃもっこ軍艦」に、特盛仕様の「特盛ししゃもっこかっぱ軍艦」まで、110円のお値打ち価格でそろいます。

▲大切りとろびんちょう　一貫110円

　▲三陸産とろいわし　一貫110円

　▲ししゃもっこ軍艦　二貫110円

　▲特盛ししゃもっこかっぱ軍艦　一貫110円

　▲あじ竜田にぎり　一貫110円

　▲北海道産フグ塩炙り ポン酢ジュレのせ　一貫110円

“百点満点超え”の商品が勢ぞろい！

　さらに“百点満点超え”の特別メニューも並びます。とろける食感のえんがわを海苔で包んでいただく「こぼしえんがわ刻み包み」、ぶつ切りにしたみなみ鮪大とろの軍艦とうにの軍艦を、贅沢に盛り合わせた「みなみ鮪大とろぶつ＆うに軍艦」など豪華ネタがそろいます。

　▲こぼしえんがわ刻み包み　一貫160円

　▲大切りみなみ鮪大とろ　一貫390円

　▲みなみ鮪大とろぶつ＆うに軍艦　二貫530円

　▲3種の柚子塩ネタ食べ比べ　三貫290円

　▲ジューシーとり唐揚げ 中華野菜あんかけ　430円

　▲中華野菜あんかけ茶碗蒸し　330円

110円から贅沢ネタまで！

　110円の気軽さで「大切りとろびんちょう」や旬の魚を味わえるのはうれしいですね。ちょっと贅沢なネタも加わっているので、期間中に何度か訪れたくなります。

※価格は税込み表記です。

