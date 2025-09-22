500円でチャーハン3食！安っ！ 大阪王将通販キャンペーンがお値打ち

大阪王将は、大阪王将公式通販サイト本店にて人気商品「直火炒めチャーハン」を対象にした「大阪王将 炒飯3倍増量！キャンペーン」を開催しています。

通常1袋500円で販売している商品が、同じ価格で3袋届く特別企画です。開催期間は11月10日12時までで、在庫がなくなり次第終了となります。

▲直火炒めチャーハン 通常1袋（230g）500円→3袋500円

「直火炒めチャーハン」は、大阪王将公式通販で人気No.1の冷凍食品です。強火で鍋を振り上げる直火製法により、一粒ごとの米がパラッと仕上がり、ふんわり玉子と香味野菜の旨みが絶妙に絡み合う本格派炒飯に仕上がっているそうです。電子レンジで温めるだけで、大阪王将の店舗の味を家庭で楽しめます。

また、キャンペーン開始から1週間限定で、SNS連動のプレゼント企画も実施。大阪王将公式通販Xアカウントをフォローしてリポストした人の中から、抽選で3人に「元祖肉餃子100個入」が当たります。応募期間は9月25日23時59分までです。

500円で炒飯が3袋届く！

大阪王将の味をお得に楽しめるチャンスであり、冷凍庫に常備しておきたい人には特に嬉しい企画。3袋届くとなると、家族や友人と分け合ったり、ストック食材としても重宝しそうです。

※価格は税込み表記です。