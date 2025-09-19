「無限パンケーキ＆ホイップクリーム」食べ放題！39店舗で延長開催

ニラックスは全国39店舗の「ニラックスブッフェ」で「無限パンケーキ＆ホイップクリーム」食べ放題企画を9月11日より実施しています。当初9月22日までの予定でしたが、30日まで延長開催中。

対象は飲茶コースまたはスタンダードコース以上を選んだ人で、ウェブ予約（LINE予約限定）にて14時以降に楽しめる特別企画です。日祝日は対象外となります。

パンケーキは好きなだけ取ることができ、ホイップクリームも自由に絞って盛り付けられます。

デザートコーナーのフルーツやソースを添えれば王道のアレンジに、唐揚げにメープル風シロップをかければ甘じょっぱい一品にと、食べ放題ならではの楽しみ方が広がります。



また、ブッフェではサラダやデリ、パスタ、ピザ、唐揚げ、うどん、ラーメンなどもそろっており、スイーツと食事の両方を満喫できます。



ブッフェの利用料金は店舗により異なる為、お近くの店舗の情報を確認ください。

■実施店舗

▼平日・土曜日 14時以降～実施店舗（※日曜・祝日は実施なし）

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・グランブッフェ イオンモール秋田

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウンkaze

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク 入間

・ブッフェレストラン フェスタガーデン ららぽーとTOKYO-BAY

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・グランブッフェ アーバンドック ららぽーと豊洲

・フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ ※土曜日のみ16時～

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・THE BUFFET（ザ・ブッフェ） 富山大和

・グランブッフェ イオンモール高岡

・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和

・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田

・グランブッフェ イオンモール東浦

・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ店

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

・グランブッフェ イオンモール伊丹

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北 ※土曜日のみ16時～

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

・グランブッフェ イオンモール筑紫野

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

・グランブッフェ イオンモール鹿児島

▼平日＆土曜日 16時以降～実施店舗（※日曜・祝日は実施なし）

・グランブッフェ イオンモール名取

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・グランブッフェ アリオ橋本

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

・ ザ ブッフェニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

ホイップ好き必見！

思い切りパンケーキを楽しめるこの機会は、甘党には見逃せない内容です。特にホイップを好きなだけ盛れるのは夢のようで、食べ過ぎてしまいそう！

※価格は税込み表記です。