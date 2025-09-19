「無限パンケーキ＆ホイップクリーム」食べ放題！39店舗で延長開催

ニラックスは全国39店舗の「ニラックスブッフェ」で「無限パンケーキ＆ホイップクリーム」食べ放題企画を9月11日より実施しています。当初9月22日までの予定でしたが、30日まで延長開催中。
対象は飲茶コースまたはスタンダードコース以上を選んだ人で、ウェブ予約（LINE予約限定）にて14時以降に楽しめる特別企画です。日祝日は対象外となります。
パンケーキは好きなだけ取ることができ、ホイップクリームも自由に絞って盛り付けられます。
デザートコーナーのフルーツやソースを添えれば王道のアレンジに、唐揚げにメープル風シロップをかければ甘じょっぱい一品にと、食べ放題ならではの楽しみ方が広がります。
また、ブッフェではサラダやデリ、パスタ、ピザ、唐揚げ、うどん、ラーメンなどもそろっており、スイーツと食事の両方を満喫できます。
ブッフェの利用料金は店舗により異なる為、お近くの店舗の情報を確認ください。
■実施店舗
▼平日・土曜日 14時以降～実施店舗（※日曜・祝日は実施なし）
・グランブッフェ イオンモール盛岡南
・グランブッフェ イオンモール秋田
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウンkaze
・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原
・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク 入間
・ブッフェレストラン フェスタガーデン ららぽーとTOKYO-BAY
・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY
・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田
・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン
・グランブッフェ アーバンドック ららぽーと豊洲
・フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ
・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ ※土曜日のみ16時～
・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡
・THE BUFFET（ザ・ブッフェ） 富山大和
・グランブッフェ イオンモール高岡
・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和
・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター
・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田
・グランブッフェ イオンモール東浦
・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ店
・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷
・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール
・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ
・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地
・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳
・グランブッフェ イオンモール伊丹
・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北 ※土曜日のみ16時～
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中
・グランブッフェ イオンモール筑紫野
・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本
・グランブッフェ イオンモール鹿児島
▼平日＆土曜日 16時以降～実施店舗（※日曜・祝日は実施なし）
・グランブッフェ イオンモール名取
・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉
・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山
・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク
・グランブッフェ アリオ橋本
・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名
・ ザ ブッフェニューマーケット イオンモール新潟亀田インター
ホイップ好き必見！
思い切りパンケーキを楽しめるこの機会は、甘党には見逃せない内容です。特にホイップを好きなだけ盛れるのは夢のようで、食べ過ぎてしまいそう！
※価格は税込み表記です。