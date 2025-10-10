このページの本文へ

吉牛食べてる最中にスマホ急速チャージ！ 関東の吉野家220店舗にAnkerの充電ケーブル常設

2025年10月10日 20時20分更新

文● 二子／ASCII

　アンカー・ジャパンは、吉野家の店内客席において、充電ケーブル設置を開始することを発表した。当初は関東の39店舗を実証実験としてスタートし、今後関東エリア約220店舗の全客席での展開を予定している。

　今回用意されるケーブルは柔らかく絡みにくい「Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル」。最大67W出力で急速充電できるため、牛丼を食べる比較的短い時間でもある程度チャージできそうだ。

実証実験としてスタート予定の約39店舗

 

