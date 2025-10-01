このページの本文へ

【本日】半額180円でうどんを提供！ 丸亀製麺「釜揚げうどん」の日

2025年10月01日 15時40分更新

文● ASCII

なんと半額です！

　讃岐うどんチェーン「丸亀製麺」は、10月1日は「釜揚げうどんの日」として、看板メニューである「釜揚げうどん」が当日限定で半額で提供しています。

　並180円（通常価格370円）、大270円（通常価格550円）、得360円（通常価格730円）の特別価格。

丸亀の「釜揚げうどん」とは

　「釜揚げうどん」は小麦、塩、水だけを使用して店内製麺したうどんを、茹でたての状態で釜からそのまま桶に入れて提供するメニュー。無料で利用できる、しょうが、ねぎ、すりごま、天かすを自由に添えられます（関連記事）。

　丸亀製麺の原点とも言えるメニューだそう。いつもよりお得に利用できる月イチのお得な日を逃さないように！

 

※文中の価格は税込。
※一部店舗において価格が異なる場合がある。
※改装、臨時休業、施設方針などにより実施しない店舗がある。

