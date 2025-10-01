【本日】半額180円でうどんを提供！ 丸亀製麺「釜揚げうどん」の日

讃岐うどんチェーン「丸亀製麺」は、10月1日は「釜揚げうどんの日」として、看板メニューである「釜揚げうどん」が当日限定で半額で提供しています。
並180円（通常価格370円）、大270円（通常価格550円）、得360円（通常価格730円）の特別価格。
＼毎月1日は #釜揚げうどんの日！／— 丸亀製麺【公式】 (@UdonMarugame) September 25, 2025
来週水曜日は打ち立てもちもちの #釜揚げうどん を半額で楽しめる釜揚げうどんの日🥢
さらに！ 昨年ご好評をいただいた #わがまち釜揚げうどん47 から下記２商品が数量限定で復活🙌
岐阜県「鶏ちゃん焼きつけ汁」
岩手県「温玉じゃじゃ麺つけ汁」#丸亀製麺 pic.twitter.com/MhId31Hf4x
丸亀の「釜揚げうどん」とは
「釜揚げうどん」は小麦、塩、水だけを使用して店内製麺したうどんを、茹でたての状態で釜からそのまま桶に入れて提供するメニュー。無料で利用できる、しょうが、ねぎ、すりごま、天かすを自由に添えられます（関連記事）。
丸亀製麺の原点とも言えるメニューだそう。いつもよりお得に利用できる月イチのお得な日を逃さないように！
※文中の価格は税込。
※一部店舗において価格が異なる場合がある。
※改装、臨時休業、施設方針などにより実施しない店舗がある。