Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第121回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

石破総理「カメラなくてもやってるガチ勢」なミャクミャク愛、万博視察で感動の再会に注目集まる

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

　万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月19日（金）は、石破茂総理とミャクミャクの感動の再会が注目を集めている。

　9月17日、石破総理が大阪・関西万博の会場を視察。「Ｇｌｏｂａｌ Ｓｔａｒｔｕｐ ＥＸＰＯ ２０２５」に出席し、大阪府の吉村洋文知事と面会したほか、アメリカ館、英国館と日本館を参観した。

　しかし、話題をさらったのは面会の様子やパビリオン参観の様子ではなく、総理とミャクミャクの“感動の再会”だった。

　石破総理は今年5月に「しゃべるミャクミャク」が首相官邸に設置された時からミャクミャクを愛でる様子が話題になっていた。

　これに対し、X上では「石破茂内閣総理大臣とミャクミャクの相思相愛の恵みから癒されます」「なんか可愛い！」「ゆるキャラ同士に見える」などのコメントが寄せられている。

