Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第121回
【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
石破総理「カメラなくてもやってるガチ勢」なミャクミャク愛、万博視察で感動の再会に注目集まる
万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月19日（金）は、石破茂総理とミャクミャクの感動の再会が注目を集めている。
9月17日、石破総理が大阪・関西万博の会場を視察。「Ｇｌｏｂａｌ Ｓｔａｒｔｕｐ ＥＸＰＯ ２０２５」に出席し、大阪府の吉村洋文知事と面会したほか、アメリカ館、英国館と日本館を参観した。
4度目の万博に来ました。— 石破茂 (@shigeruishiba) September 17, 2025
ミャクミャクと再会。
グローバルスタートアップエキスポにてご挨拶させていただき、吉村知事とも面談させていただきました。 pic.twitter.com/eC51s7D285
しかし、話題をさらったのは面会の様子やパビリオン参観の様子ではなく、総理とミャクミャクの“感動の再会”だった。
大人気の石破総理とミャクミャクw pic.twitter.com/BEWkB8iS7U— Marmeru (@Erumo01880361) September 17, 2025
抱き寄せようとしてる所にミャクミャクへの愛情を感じる… https://t.co/9nsFBEyjJ0pic.twitter.com/1yxmFx0ksl— Chum(ちゃむ)🍡🌕 (@ca970008f4) September 17, 2025
色々あってもミャクミャクを愛する気持ちは変わらなかった石破総理 https://t.co/XqKcsTJYzYpic.twitter.com/CG8llsyMyD— Chum(ちゃむ)🍡🌕 (@ca970008f4) September 16, 2025
石破総理は今年5月に「しゃべるミャクミャク」が首相官邸に設置された時からミャクミャクを愛でる様子が話題になっていた。
ミャクミャク、AIで高性能化 － 官邸設置の人形、首相が提案https://t.co/2bUlwewBHE— 共同通信公式 (@kyodo_official) May 5, 2025
これに対し、X上では「石破茂内閣総理大臣とミャクミャクの相思相愛の恵みから癒されます」「なんか可愛い！」「ゆるキャラ同士に見える」などのコメントが寄せられている。
