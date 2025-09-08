「ピアノもコーデも最高」万博会場にストリートピアノ登場！設置初日にはハラミちゃんがサプライズ演奏を披露

万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月18日（木）は、万博会場にストリートピアノが設置され、ピアニストのハラミちゃんが万博会場でサプライズ演奏を行ったニュースが注目を集めている。

9月17日から10月13日まで、大阪・関西万博会場の風の広場にミャクミャクをモチーフにしたストリートピアノが設置されることが明らかになった。

設置初日の9月17日にはピアニストのハラミちゃんが登場。ミャクミャクコーデに身を包みサプライズ演奏を行った。

これに対し、X上では「やっぱりハラミちゃん！ストピと聞いたらこの方しかいないと思ってました笑！」「ピアノもコーデもピカイチ」「万博ピアノの演奏聴きたかったなぁ」などのコメントが寄せられている。