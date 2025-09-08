Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第120回
【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
「ピアノもコーデも最高」万博会場にストリートピアノ登場！設置初日にはハラミちゃんがサプライズ演奏を披露
万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月18日（木）は、万博会場にストリートピアノが設置され、ピアニストのハラミちゃんが万博会場でサプライズ演奏を行ったニュースが注目を集めている。
9月17日から10月13日まで、大阪・関西万博会場の風の広場にミャクミャクをモチーフにしたストリートピアノが設置されることが明らかになった。
✩˖°⌖.꙳✩˖°⌖.꙳✩˖°⌖.꙳✩˖°⌖.꙳✩˖°⌖.꙳✩— Expo2025 大阪・関西万博 (@expo2025_japan) September 17, 2025
🎹 #ストリートピアノ が登場🎹
✩˖°⌖.꙳✩˖°⌖.꙳✩˖°⌖.꙳✩˖°⌖.꙳✩˖°⌖.꙳✩
「風の広場マーケットプレイス（西エリア）」に設置🎉
ピアノのデザインにも注目🔴🔵
みなさんも自由に弾いてお楽しみください🎶#EXPO2025#きたぞ万博pic.twitter.com/mbe8WjtYO6
設置初日の9月17日にはピアニストのハラミちゃんが登場。ミャクミャクコーデに身を包みサプライズ演奏を行った。
ついにキターー‼️✨✨— ハラミちゃん🍖🎹12/7(日)国際フォーラム・ホールAにてツアーファイナル！ (@harami_piano) September 17, 2025
大阪万博に上陸じゃ∠( ˙-˙ )／🔥
万博ストリートピアノで
サプライズ演奏させていただきました🎹
大阪の皆が盛り上げてくれた😭👏
ミャクミャクピアノ可愛すぎ🔴🔵
ハラミもミャクミャクコーデだぜっ👁️
"風の広場"で最終日まで自由に弾けるよ💞
みんなもぜひ♪#EXPO2025https://t.co/klL6Hipp17pic.twitter.com/r8ccjLxULH
13:00~風の広場🎹音でつなぐEXPO2025スペシャル演奏🎶 #EXPO2025pic.twitter.com/WiIMedSnPH— キノピ男🍄 (@kinopio2025) September 17, 2025
大阪関西万博2025— 阿部の梅子 (@abeno3678) September 17, 2025
風の広場 マーケットプレイス西
ストリートピアノ
初日17日、シークレットゲスト
ハラミちゃんでした
可愛いー❣️
そして、続々とピアノを弾きたい人が集まってきて、ずっと演奏が続いてます https://t.co/KghXYYJUQXpic.twitter.com/cuio23Nr3L
これに対し、X上では「やっぱりハラミちゃん！ストピと聞いたらこの方しかいないと思ってました笑！」「ピアノもコーデもピカイチ」「万博ピアノの演奏聴きたかったなぁ」などのコメントが寄せられている。
