Minifire Japan、新ブランド「Minifire」ゲーミングモニターを日本初展開｜高リフレッシュレート＆クリエイター向けモデルも登場

Minifire Japan、日本市場で新モニターブランド「Minifire」を正式展開開始

Minifire Japanは、9月15日より同社の新ブランド「Minifire」シリーズを日本市場で展開すると発表した。ゲーマーやクリエイターのニーズに応え、パフォーマンスと創造性を最大限に引き出すための最新世代モニターを提供。ラインナップは全6モデルで、臨場感あふれる映像体験を可能にする最新テクノロジーを搭載しているという。

主力モデル「MFG34C5Q」：ウルトラワイド没入型ディスプレイ

「MFG34C5Q」は3440×1440解像度のUWQHDウルトラワイド画面を採用。1500Rの曲面デザインにより、圧倒的な没入感を実現。さらに、165Hzの高リフレッシュレートと1msの応答速度を兼ね備え、アクションゲームの激しいシーンでもブレのない表示を可能にしているという。

「MFG27F4Q PRO」：プロユース向けの万能モデル

プロゲーマーからクリエイターまで幅広く対応する「MFG27F4Q PRO」は、260Hzのリフレッシュレートを搭載。広視野角により高い色再現性を発揮し、デザイン作業や動画編集にも最適だとしている。

コストパフォーマンス重視モデル「MFG24F4S」

「MFG24F4S」は24インチFast IPSパネルを採用し、200Hzのリフレッシュレートを実現。ゲーミングとクリエイティブ作業の両方を快適にサポートする、バランスの取れたモデルだ。

eスポーツ特化モデル「MFG25X1 PRO」

eスポーツプレイヤー向けに開発された「MFG25X1 PRO」は、300Hzリフレッシュレートを搭載。極限のスピードと正確性を求めるユーザーに最適な1台となっている。

今後の展開とサポート体制

Minifire Japanは、ユーザーからのフィードバックをもとに製品ラインナップを拡充し、機能の最適化を進める予定。さらに、購入後も安心して利用できるよう、カスタマーサポート体制の強化にも注力しているとのこと。