1.9mmショートストローク搭載！「ZENAIM KEYBOARD2」mini/TKL、プロゲーマー仕様で2025年秋登場

東海理化、プロゲーマー向け「ZENAIM KEYBOARD2」シリーズを発表

自動車部品メーカーの東海理化は、ゲーミングギアブランド「ZENAIM」から最新モデル『ZENAIM KEYBOARD2 mini』および『ZENAIM KEYBOARD2 TKL』を発売することを発表した。

発売日は『ZENAIM KEYBOARD2 mini』が9月25日、 『ZENAIM KEYBOARD2 TKL』が10月14日で、価格はそれぞれ29,800円（税抜）、36,000円（税抜）となる。

圧倒的な反応速度を実現する「ZENAIM KEY SWITCH」

ZENAIM KEYBOARD2シリーズには、トッププロゲーマーと共同開発を重ねて誕生した超ショートストローク仕様の「ZENAIM KEY SWITCH」が搭載されている。

ストロークはわずか1.9mm。ガタつきを極限まで排除し、物理的ストロークを短縮することで圧倒的な反応速度を実現しているという。また、無接点磁気センサー方式を採用し、リニアでなめらかな打鍵感を提供する。

プロ仕様の機能群とカスタマイズ性

ゲーマーが安定したパフォーマンスを発揮できるように、「MOTION HACK（ラピッドトリガー機能）」「温度補正機能」「ユーザーキャリブレーション機能」といったプロ仕様の機能を搭載している。

さらに専用ソフトウェアを使用することで、0.05mm単位でのキーストローク調整が可能。SOCDクリーナーやキャリブレーション機能なども利用でき、プレイヤーの細やかなニーズに応える設計となっている。

コンパクト設計と耐久性

両モデルともにコンパクトでありながら堅牢な設計が特徴だ。

ZENAIM KEYBOARD2 miniは奥行117.7mm × 幅296.2mm × 高さ24.5mm、重量はJIS配列で約506g、US配列で約500g。

ZENAIM KEYBOARD2 TKLは奥行139.2mm × 幅380.8mm × 高さ24.5mm、重量はJIS配列で約744g、US配列で約738gとなっている。

キーリマップやラピッドトリガー設定の自由度も高く、プロゲーマーの激しいプレイ環境にも十分耐えられる仕様となっている。

発売・対応環境

製品の利用環境は、Windows 10（64bit）以降またはmacOS Monterey以降。接続はUSB2.0 full speedに対応している。

販売はZENAIM公式サイトおよびヨドバシカメラ公式通販サイト・各店舗にて行われ、詳細は後日公開予定だ。