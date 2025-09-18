吉野家で“100円”祭りだ！「ねぎ玉子」「クワトロチーズ」などお手頃に！

牛丼チェーン「吉野家」は、9月17日から9月30日20時までの期間、全国の店舗で「トッピング祭」を開催中です。

対象となるのは「ねぎ玉子」「クワトロチーズ」「ねぎラー油」「キムチ」の定番4種に加え、新登場の「鬼おろしポン酢」「鬼おろしわさび」を含む全6種類。通常162円のところ、期間限定で税抜100円（店内110円、テイクアウト108円）で提供されます。

▲鬼おろしポン酢

鬼おろしポン酢は、さわやかなポン酢の風味が牛丼などのメニューをすっきりと仕上げるのが特長です。

▲鬼おろしわさび

鬼おろしわさびは、きざみわさびの辛味がアクセントとなり、爽快感と刺激のバランスで食欲をそそるといいます。

■トッピング祭 概要

期間：9月17日11時～9月30日20時

価格：通常162円→店内110円、テイクアウト108円

対象賞品：

・ねぎ玉子

・クワトロチーズ

・ねぎラー油

・キムチ

・【NEW】鬼おろしポン酢

・【NEW】鬼おろしわさび

※一部店舗では販売していません

定番＋新顔そろい踏み！

トッピングで丼の表情ががらりと変わるので、いつもの牛丼をちょっと冒険してみたくなります。特に新登場の鬼おろし系は、さっぱり派や辛味好きにぴったりの仕上がりになりそうなので、ぜひお試しを！

※価格は税込み表記です。