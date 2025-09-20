このページの本文へ

バラエティボックスの購入でもらえる

かわいすぎ！31のハンドタオルが今なら対象のアイスを買うともらえるぞ

2025年09月20日 11時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

かわいすぎるよ〜！

　サーティワン アイスクリームは9月19日～28日まで、バラエティボックス（6コ・8コ・12コ）を1点購入につき、サーティワンオリジナル UCHINOハンドタオルを1枚プレゼントするキャンペーンを開催する。

早めの来店を！バラエティボックス購入でプレゼント実施中

「ポッピングシャワー」デザイン

「ラブポーションサーティワン」デザイン

　特典としてもらえるのは、サーティワンの人気フレーバー「ポッピングシャワー」と「ラブポーションサーティワン」をデザインし、サーティワンのロゴの刺繍が入ったタオル。

　高品質なタオルメーカーのUCHINO製。綿100%、無撚糸を使用したジャガード織りで、ふわふわの肌触りだという。アイスクリームのイラストやフレーバーの文字は、シャーリング加工でなめらかな肌触り。

　2種から好きなデザインを選べるが、数量限定なので早めの来店をおすすめしている。

0.5個分お得！

▲6個入り　スモール／1870円、レギュラー／2310円

1個分お得！

▲8個入り　スモール／2380円、レギュラー／2940円

2個分お得！

▲12個入り　スモール／3400円、レギュラー／4200円


　バラエティボックス（6コ・8コ・12コ）が対象。バラエティボックスでは、好きなフレーバーを選んでつめられる。

どちらもかわいすぎるデザイン♡

　「ポッピングシャワー」も「ラブポーションサーティワン」も迷ってしまうくらいかわいいデザイン！星やハートの部分がかわいすぎる……！

　筆者も19日、31に向かう予定。在庫が無くなり次第終了なので、早めの来店が良さそうだ！

　（※文中の価格はすべて税込）

