かわいすぎ！31のハンドタオルが今なら対象のアイスを買うともらえるぞ

サーティワン アイスクリームは9月19日～28日まで、バラエティボックス（6コ・8コ・12コ）を1点購入につき、サーティワンオリジナル UCHINOハンドタオルを1枚プレゼントするキャンペーンを開催する。

早めの来店を！バラエティボックス購入でプレゼント実施中



特典としてもらえるのは、サーティワンの人気フレーバー「ポッピングシャワー」と「ラブポーションサーティワン」をデザインし、サーティワンのロゴの刺繍が入ったタオル。



高品質なタオルメーカーのUCHINO製。綿100%、無撚糸を使用したジャガード織りで、ふわふわの肌触りだという。アイスクリームのイラストやフレーバーの文字は、シャーリング加工でなめらかな肌触り。



2種から好きなデザインを選べるが、数量限定なので早めの来店をおすすめしている。

▲6個入り スモール／1870円、レギュラー／2310円

▲8個入り スモール／2380円、レギュラー／2940円

▲12個入り スモール／3400円、レギュラー／4200円





バラエティボックス（6コ・8コ・12コ）が対象。バラエティボックスでは、好きなフレーバーを選んでつめられる。

どちらもかわいすぎるデザイン♡

「ポッピングシャワー」も「ラブポーションサーティワン」も迷ってしまうくらいかわいいデザイン！星やハートの部分がかわいすぎる……！

筆者も19日、31に向かう予定。在庫が無くなり次第終了なので、早めの来店が良さそうだ！

（※文中の価格はすべて税込）