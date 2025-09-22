ドトール監修アイスが登場！こだわりの「キャラメルカフェラテ」

協同乳業は「ドトール キャラメルカフェラテ」（194円）を9月22日より全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストアにて発売する。

全国にコーヒーショップを展開するドトールコーヒーとコラボした新作アイスバー。アイスクリーム部分にドトールコーヒーが監修したコーヒーを使用し、本格的な味わいを特徴としている。



アイスの表面はミルク感のあるやさしい甘さのキャラメルチョコレートとクッキー粒でコーティングしており、パリパリのキャラメルチョコレートとクッキー粒の2つの食感が楽しめる仕様。また、キャラメルチョコレートにはブラジル産コーヒーオイルを加え、コーヒーの香りが口の中に広がり余韻が感じられるよう仕上げた。



食感・くちどけ・香りが順に楽しめるよう丁寧にバランスが調整した、こだわりの味わいが楽しめる一本という。

ドトール監修の本格的なカフェラテアイス

仕事の合間に食べた〜い！

全国的にもお馴染みのコーヒーショップである「ドトール」が監修のアイスということで、コーヒー風味の再現に期待。お仕事や家事、勉強の合間のひと時にプチ贅沢として楽しみたいアイスバーではないだろうか。スーパーやコンビニで、コーヒー色のパッケージを目印に探してみよう！

（※文中の価格はすべて税込）