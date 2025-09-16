Thermaltake、新型PCケース「View 390 Air」とPWMファン「CT200 ARGB Sync」を9月19日発売

アスクは、Thermaltakeの最新PCパーツとして、ミドルタワー型PCケース「View 390 Air」シリーズとPWMファン「CT200 ARGB Sync」シリーズを9月19日より発売する。



View 390 Airの価格は24,980円前後で、カラーバリエーションはブラック、ホワイト、フューチャーダスク、バターキャラメルの4色が用意されている。

View 390 Airシリーズは、トップからサイドへと続く曲面強化ガラスパネルを採用。デザイン性と機能性を両立し、内部の美しいドレスアップを可能にしている。さらに、MSI、GIGABYTE、ASUS製マザーボードに対応。フロントメッシュパネルによる高いエアフロー性能で、PC内部を効率的に冷却できる点も大きな魅力だ。

CT200 ARGB SyncシリーズのPWMファンは、デイジーチェーン接続に対応しており、配線をシンプルにまとめられるのが強み。加えて、9個のアドレサブルRGB LEDを搭載し、鮮やかなライティングと共に冷却性能と静音性を実現。自作PCユーザーにとって、高いメンテナンス性と視覚的な美しさを両立できる製品となっている。価格は4,980円前後の見込み。