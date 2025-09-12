【ASUS最新PC】TUF Gaming T500MV発売｜堅牢・高性能・コンパクトを兼ね備えたモデル

ASUS、最新ゲーミングデスクトップ「TUF Gaming T500MV」を発表

ASUS JAPANは9月10日、同社の人気ゲーミングブランド「ASUS TUF Gaming」シリーズに新モデルとなる「ASUS TUF Gaming T500MV」を正式発表した。本製品は最新GPU「NVIDIA GeForce RTX 5060」を搭載し、さらに32GB DDR5-5200メモリを標準装備。高いパフォーマンスと堅牢性を兼ね備えたゲーミングデスクトップとして、順次販売が開始される。

コンパクトながらハイパフォーマンス

TUF Gaming T500MVは、約15リットルの省スペース筐体に、最新ゲームにも対応できる強力な処理性能を搭載。サイズは奥行き約296.4mm、幅約155.5mmとコンパクトで、設置場所を選ばないのが特長だ。外観デザインはASUSならではのロボットを思わせるラインを取り入れ、タフさを視覚的にも表現しているという。

最新CPU & GPUでAAAタイトルも快適プレイ

CPUにはインテル Core i7-13620Hを採用し、GPUにはNVIDIA GeForce RTX 5060を搭載。最新のAAAゲームタイトルも快適にプレイ可能。さらに、冷却機構として90mm大型ファンと銅製ヒートパイプを搭載しており、効率的な放熱により安定した高パフォーマンスを実現するという。

ミリタリーグレードの堅牢性 & 安心サポート

本モデルはMIL規格に準拠しており、振動や衝撃に強い設計が施されている。さらに、AIノイズキャンセリング機能によるクリアな音声通話にも対応。加えて「ASUSのあんしん保証」サービスを利用でき、予期せぬ故障にも安心だ。

豊富なインターフェースで拡張性も抜群

フロントにはUSB 3.2ポートやマイク/ヘッドホンジャックを搭載し、日常的なデバイス接続がスムーズ。背面にはHDMIポート、3つのDisplayPort、複数のUSBポートを備えており、複数モニターや各種周辺機器との接続も柔軟に対応できる。

ASUS TUF Gaming T500MVは、コンパクトさとパワフルさを両立したゲーミングデスクトップ。最新GPU「RTX 5060」や32GB DDR5メモリを搭載し、堅牢性や冷却性能も兼ね備えたハイスペックモデルとして、幅広いゲーマーにおすすめできる一台だ。