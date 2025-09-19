iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第50回
【ついに発売！】iPhone 17の価格＆2年間の負担額まとめ
2025年09月19日 09時00分更新
ついに発売日を迎えたiPhone 17／Air。あらためてその価格を表の形でまとめました。
iPhoneだけを購入して、自分でSIMを入れ替えるのなら
Apple StoreやECサイトでSIMフリー版の購入が一番安価
iPhoneだけを単体で購入して、自分でSIMを入れ替えて使うのであれば、Apple Storeや一部ECサイトなどで販売されているSIMフリー版がシンプルかつ、一番安価。ちなみにApple StoreでもiPhoneの下取りや金利0％での分割払いは可能です。
|Apple Storeでの価格
|iPhone 17
|256GB
|512GB
|12万9800円
|16万4800円
|iPhone 17 Pro
|256GB
|512GB
|1TB
|17万9800円
|21万4800円
|24万9800円
|iPhone 17 Pro Max
|256GB
|512GB
|1TB
|2TB
|19万4800円
|22万9800円
|26万4800円
|32万9800円
|iPhone Air
|256GB
|512GB
|1TB
|15万9800円
|19万4800円
|22万9800円
特に注目はiPhone 17の256GBモデル！ 昨年のiPhone 16 128GBモデルから、5000円しか価格が上がっていないのに、容量は2倍。しかも機能は大幅強化されているので“実質値下げ”？
ただ、今回発売される日本向けiPhoneでは、SIMスロットが廃止され、eSIMのみでの利用になります。eSIMとは何かを理解していないと、若干苦労する部分もあるので、以下の記事も合わせて参照ください。
●【5分でわかる】新iPhoneのeSIM問題 eSIMってどんなメリット・デメリットがあるの？
キャリアでの購入は、2年後の返却で実質負担額が小さくなるのが◎
続いて、ドコモ／au／ソフトバンク／楽天モバイルのオンラインショップでの販売価格。キャリアでの購入時は、MNPでの契約や機種変更時などの割引のほか、一定期間利用後にiPhoneを返却する（実際はiPhoneの下取りですが）ことで、負担額が小さくなります。
今回の表では2年の利用後に返却した場合の実質負担額を掲載していますが、詳しい仕組みは以下の記事で説明しています。
●iPhone 17/AirのApple Store＆4大キャリアでの価格を一覧まとめ！ キャリアの“2年間の負担額”の仕組みを解説
ドコモ
|ドコモでの価格
|（税込）
|iPhone 17
|256GB
|512GB
|通常価格
|15万2900円
|19万9870円
|2年負担額(新規)
|5万6540円
|9万9550円
|2年負担額(機種変)
|7万6340円
|10万8790円
|（税込）
|iPhone 17 Pro
|256GB
|512GB
|1TB
|通常価格
|21万4940円
|26万6970円
|30万9980円
|2年負担額(新規)
|10万4060円
|13万2330円
|15万4220円
|2年負担額(機種変)
|11万7260円
|14万5530円
|17万60円
|（税込）
|iPhone 17 Pro Max
|256GB
|512GB
|1TB
|2TB
|通常価格
|24万900円
|28万4900円
|32万8900円
|39万9850円
|2年負担額(新規)
|11万9460円
|14万2340円
|16万3900円
|19万9210円
|2年負担額(機種変)
|13万1340円
|15万5540円
|17万9740円
|21万9010円
|（税込）
|iPhone Air
|256GB
|512GB
|1TB
|通常価格
|19万3930円
|23万6940円
|27万9950円
|2年負担額(新規)
|9万3610円
|11万8140円
|13万8710円
|2年負担額(機種変)
|10万5490円
|13万20円
|15万3230円
au
|auでの価格
|（税込）
|iPhone 17
|256GB
|512GB
|通常価格
|15万2900円
|19万9900円
|2年負担額(新規)
|5万6500円
|7万3900円
|2年負担額(機種変)
|7万6000円
|10万400円
|（税込）
|iPhone 17 Pro
|256GB
|512GB
|1TB
|通常価格
|21万4900円
|26万6900円
|30万9900円
|2年負担額(新規)
|10万2900円
|12万400円
|13万7900円
|2年負担額(機種変)
|10万2900円
|12万400円
|13万7900円
|（税込）
|iPhone 17 Pro Max
|256GB
|512GB
|1TB
|2TB
|通常価格
|24万900円
|28万4900円
|32万8900円
|39万9900円
|2年負担額(新規)
|11万1400円
|12万8900円
|14万6400円
|18万1900円
|2年負担額(機種変)
|11万1400円
|12万8900円
|14万6400円
|18万1900円
|（税込）
|iPhone Air
|256GB
|512GB
|1TB
|通常価格
|19万3900円
|23万6900円
|27万9900円
|2年負担額(新規)
|9万2400円
|11万1400円
|13万4400円
|2年負担額(機種変)
|9万2400円
|11万1400円
|13万4400円
ソフトバンク
|ソフトバンクでの価格
|（税込）
|iPhone 17
|256GB
|512GB
|通常価格
|15万9840円
|20万5200円
|2年負担額(新規)
|3万1960円
|7万3840円
|2年負担額(機種変)
|7万5280円
|12万4600円
|（税込）
|iPhone 17 Pro
|256GB
|512GB
|1TB
|通常価格
|21万9600円
|26万6400円
|30万9600円
|2年負担額(新規)
|9万5200円
|13万1200円
|14万8720円
|2年負担額(機種変)
|13万1800円
|15万5200円
|17万6800円
|（税込）
|iPhone 17 Pro Max
|256GB
|512GB
|1TB
|2TB
|通常価格
|24万480円
|28万4400円
|32万8320円
|39万9600円
|2年負担額(新規)
|10万8784円
|13万9840円
|15万7360円
|19万2880円
|2年負担額(機種変)
|14万2240円
|16万4200円
|18万6160円
|22万1800円
|（税込）
|iPhone Air
|256GB
|512GB
|1TB
|通常価格
|19万3680円
|24万1920円
|28万5840円
|2年負担額(新規)
|8万6560円
|12万2320円
|14万5360円
|2年負担額(機種変)
|11万8840円
|14万2960円
|16万4920円
楽天モバイル
|楽天モバイルでの価格
|（税込）
|iPhone 17
|256GB
|512GB
|通常価格
|14万6800円
|19万5800円
|2年負担額
|7万3392円
|9万7896円
|（税込）
|iPhone 17 Pro
|256GB
|512GB
|1TB
|通常価格
|20万7900円
|25万9800円
|30万800円
|2年負担額
|10万3944円
|12万9912円
|15万408円
|（税込）
|iPhone 17 Pro Max
|256GB
|512GB
|1TB
|2TB
|通常価格
|23万4800円
|27万6800円
|31万1800円
|38万1800円
|2年負担額
|11万7408円
|13万8408円
|15万5904円
|19万896円
|（税込）
|iPhone Air
|256GB
|512GB
|1TB
|通常価格
|18万5900円
|23万1800円
|27万7800円
|2年負担額
|9万2952円
|11万5896円
|13万8912円
★
価格以外のiPhone 17／Airの情報は、以下の記事に簡潔に解説しているので合わせて読んでください！
