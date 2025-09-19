このページの本文へ

iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第50回

【ついに発売！】iPhone 17の価格＆2年間の負担額まとめ

2025年09月19日 09時00分更新

文● 二子／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　ついに発売日を迎えたiPhone 17／Air。あらためてその価格を表の形でまとめました。

iPhone

新iPhoneのうち、お買い得度の高さでは標準モデルのiPhone 17が光ります

iPhoneだけを購入して、自分でSIMを入れ替えるのなら
Apple StoreやECサイトでSIMフリー版の購入が一番安価

　iPhoneだけを単体で購入して、自分でSIMを入れ替えて使うのであれば、Apple Storeや一部ECサイトなどで販売されているSIMフリー版がシンプルかつ、一番安価。ちなみにApple StoreでもiPhoneの下取りや金利0％での分割払いは可能です。

Apple Storeでの価格
iPhone 17
256GB 512GB
12万9800円 16万4800円
iPhone 17 Pro
256GB 512GB 1TB
17万9800円 21万4800円 24万9800円
iPhone 17 Pro Max
256GB 512GB 1TB 2TB
19万4800円 22万9800円 26万4800円 32万9800円
iPhone Air
256GB 512GB 1TB
15万9800円 19万4800円 22万9800円

　特に注目はiPhone 17の256GBモデル！ 昨年のiPhone 16 128GBモデルから、5000円しか価格が上がっていないのに、容量は2倍。しかも機能は大幅強化されているので“実質値下げ”？

　ただ、今回発売される日本向けiPhoneでは、SIMスロットが廃止され、eSIMのみでの利用になります。eSIMとは何かを理解していないと、若干苦労する部分もあるので、以下の記事も合わせて参照ください。

●【5分でわかる】新iPhoneのeSIM問題　eSIMってどんなメリット・デメリットがあるの？

キャリアでの購入は、2年後の返却で実質負担額が小さくなるのが◎

　続いて、ドコモ／au／ソフトバンク／楽天モバイルのオンラインショップでの販売価格。キャリアでの購入時は、MNPでの契約や機種変更時などの割引のほか、一定期間利用後にiPhoneを返却する（実際はiPhoneの下取りですが）ことで、負担額が小さくなります。

　今回の表では2年の利用後に返却した場合の実質負担額を掲載していますが、詳しい仕組みは以下の記事で説明しています。

●iPhone 17/AirのApple Store＆4大キャリアでの価格を一覧まとめ！ キャリアの“2年間の負担額”の仕組みを解説

ドコモ

ドコモでの価格
（税込） iPhone 17
256GB 512GB
通常価格 15万2900円 19万9870円
2年負担額(新規) 5万6540円 9万9550円
2年負担額(機種変) 7万6340円 10万8790円
（税込） iPhone 17 Pro
256GB 512GB 1TB
通常価格 21万4940円 26万6970円 30万9980円
2年負担額(新規) 10万4060円 13万2330円 15万4220円
2年負担額(機種変) 11万7260円 14万5530円 17万60円
（税込） iPhone 17 Pro Max
256GB 512GB 1TB 2TB
通常価格 24万900円 28万4900円 32万8900円 39万9850円
2年負担額(新規) 11万9460円 14万2340円 16万3900円 19万9210円
2年負担額(機種変) 13万1340円 15万5540円 17万9740円 21万9010円
（税込） iPhone Air
256GB 512GB 1TB
通常価格 19万3930円 23万6940円 27万9950円
2年負担額(新規) 9万3610円 11万8140円 13万8710円
2年負担額(機種変) 10万5490円 13万20円 15万3230円

au

auでの価格
（税込） iPhone 17
256GB 512GB
通常価格 15万2900円 19万9900円
2年負担額(新規) 5万6500円 7万3900円
2年負担額(機種変) 7万6000円 10万400円
（税込） iPhone 17 Pro
256GB 512GB 1TB
通常価格 21万4900円 26万6900円 30万9900円
2年負担額(新規) 10万2900円 12万400円 13万7900円
2年負担額(機種変) 10万2900円 12万400円 13万7900円
（税込） iPhone 17 Pro Max
256GB 512GB 1TB 2TB
通常価格 24万900円 28万4900円 32万8900円 39万9900円
2年負担額(新規) 11万1400円 12万8900円 14万6400円 18万1900円
2年負担額(機種変) 11万1400円 12万8900円 14万6400円 18万1900円
（税込） iPhone Air
256GB 512GB 1TB
通常価格 19万3900円 23万6900円 27万9900円
2年負担額(新規) 9万2400円 11万1400円 13万4400円
2年負担額(機種変) 9万2400円 11万1400円 13万4400円

ソフトバンク

ソフトバンクでの価格
（税込） iPhone 17
256GB 512GB
通常価格 15万9840円 20万5200円
2年負担額(新規) 3万1960円 7万3840円
2年負担額(機種変) 7万5280円 12万4600円
（税込） iPhone 17 Pro
256GB 512GB 1TB
通常価格 21万9600円 26万6400円 30万9600円
2年負担額(新規) 9万5200円 13万1200円 14万8720円
2年負担額(機種変) 13万1800円 15万5200円 17万6800円
（税込） iPhone 17 Pro Max
256GB 512GB 1TB 2TB
通常価格 24万480円 28万4400円 32万8320円 39万9600円
2年負担額(新規) 10万8784円 13万9840円 15万7360円 19万2880円
2年負担額(機種変) 14万2240円 16万4200円 18万6160円 22万1800円
（税込） iPhone Air
256GB 512GB 1TB
通常価格 19万3680円 24万1920円 28万5840円
2年負担額(新規) 8万6560円 12万2320円 14万5360円
2年負担額(機種変) 11万8840円 14万2960円 16万4920円

楽天モバイル

楽天モバイルでの価格
（税込） iPhone 17
256GB 512GB
通常価格 14万6800円 19万5800円
2年負担額 7万3392円 9万7896円
（税込） iPhone 17 Pro
256GB 512GB 1TB
通常価格 20万7900円 25万9800円 30万800円
2年負担額 10万3944円 12万9912円 15万408円
（税込） iPhone 17 Pro Max
256GB 512GB 1TB 2TB
通常価格 23万4800円 27万6800円 31万1800円 38万1800円
2年負担額 11万7408円 13万8408円 15万5904円 19万896円
（税込） iPhone Air
256GB 512GB 1TB
通常価格 18万5900円 23万1800円 27万7800円
2年負担額 9万2952円 11万5896円 13万8912円

　価格以外のiPhone 17／Airの情報は、以下の記事に簡潔に解説しているので合わせて読んでください！

●5分でわかるiPhone 17／Air新機能まとめ　価格に色、カメラ、eSIM、iPhone 16との違いを全紹介！

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
  • 角川アスキー総合研究所

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中