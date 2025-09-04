Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第117回
【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
「最高の親孝行」小島よしおさんの親子三世代での万博訪問が心温まると大反響
万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月12日（金）は、小島よしおさんが親子3代で万博を訪問した様子が注目を集めている。
お笑い芸人の小島よしおさんが9月10日にX公式アカウントを更新。「55年ぶり2回目の万博を楽しむ母と息子とおぱぴまる。」というコメントと共に大屋根リングの前で撮影した、親子3代の記念写真を投稿した。
55年ぶり2回目の万博を楽しむ母と— 小島よしお (@yoshiopiiya) September 10, 2025
息子とおぱぴまる。 pic.twitter.com/NVaTNLHDrb
これに対し、X上では「お母様と笑顔めちゃくちゃ似てる」「三世代ではなかなか行けないので、いい親孝行になりましたね」「いい写真」「子ども達を笑顔にしたお金で行く万博は楽しいか？」「おぱぴまる君（注：息子さんの愛称）、ミャクミャクのセットアップ着て可愛いですね」などの温かいコメントが多数寄せられている。また、「当時お母様は沖縄在住ですか？まだ本土復帰前ってことは、パスポートとって来られたんですか？」など時の流れを感じさせるコメントも寄せられた。
