新iPhoneの予約は「17 Pro／Pro Max」に集中で10分ほどで発売日入手は困難に！ 超薄型「Air」は余裕あり

9月12日（金）21時に開始されたiPhone 17／Airの予約受付。Apple Storeでは今年もiPhone 17 Pro MaxやiPhone 17 Proに人気が集中。10分程度で、発売日である9月19日分の注文は困難になった。

eSIMオンリーになってもiPhone 17 Proの2モデルは引き続き人気

eSIMオンリーになるなど、今年のApple Storeでの予約戦線の行方には注目が集まっていたが、引き続き「iPhone 17 Pro Max」「iPhone 17 Pro」については人気は相変わらずのようだ。

21時と同時にウェブブラウザーやApple Storeアプリでアクセスしても、当初は順番待ちの表示となったが、数分後には実際のストアにアクセスできるようになったとSNS上でも報告が目立った。

早々に発売日分が入手困難になったのは予想どおりに「iPhone 17 Pro Max」、間を置かずに「iPhone 17 Pro」も同様の状態となり、到着は10月以降の表示に。今回も予約の準備と、とにかくスムーズに注文を完結することが重要だったと言えそうだ。

注目の「iPhone Air」については、21時40分の時点でも発売日の配送分は入手可能。「iPhone 17」についてもまだ余裕はありそうだ。

【9/12 22:00追記】

22時前にiPhone 17の発売日分が一部仕様で注文できなくなることを確認した。