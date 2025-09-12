iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第33回
新iPhoneの予約は「17 Pro／Pro Max」に集中で10分ほどで発売日入手は困難に！ 超薄型「Air」は余裕あり
2025年09月12日 21時50分更新
9月12日（金）21時に開始されたiPhone 17／Airの予約受付。Apple Storeでは今年もiPhone 17 Pro MaxやiPhone 17 Proに人気が集中。10分程度で、発売日である9月19日分の注文は困難になった。
eSIMオンリーになってもiPhone 17 Proの2モデルは引き続き人気
eSIMオンリーになるなど、今年のApple Storeでの予約戦線の行方には注目が集まっていたが、引き続き「iPhone 17 Pro Max」「iPhone 17 Pro」については人気は相変わらずのようだ。
21時と同時にウェブブラウザーやApple Storeアプリでアクセスしても、当初は順番待ちの表示となったが、数分後には実際のストアにアクセスできるようになったとSNS上でも報告が目立った。
早々に発売日分が入手困難になったのは予想どおりに「iPhone 17 Pro Max」、間を置かずに「iPhone 17 Pro」も同様の状態となり、到着は10月以降の表示に。今回も予約の準備と、とにかくスムーズに注文を完結することが重要だったと言えそうだ。
注目の「iPhone Air」については、21時40分の時点でも発売日の配送分は入手可能。「iPhone 17」についてもまだ余裕はありそうだ。
【9/12 22:00追記】
22時前にiPhone 17の発売日分が一部仕様で注文できなくなることを確認した。
