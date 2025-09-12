iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第31回
Apple Store「ただいま準備中です。」に切り替わる あとは21時を待つだけ
2025年09月12日 16時15分更新
iPhone 17／Airの予約受付が12日21時に開始されるが、早くもApple Storeの表示が「ただいま準備中です。お楽しみに。」に切り替わっており、すでに通常の注文や予約注文の準備はできなくなっている。
あとは21時を待つだけの状態だが、予約注文の準備をできていないという人も必ずしも悲観する必要はない。あらためて、購入したいiPhoneの種類、色、容量、純正アクセサリ、下取りやAppleCare＋の有無などを決めておいて、必要以上にページ遷移をしないようにすれば、発売日にゲットできる可能性は十分考えられる。
あらためて予約受付開始はまもなくだ！
