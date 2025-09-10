ほんとに？ iPhone Airは「歴代でもっとも頑丈なiPhone」らしいです

“これまでのどんなiPhoneよりも頑丈になりました”

アップルの「iPhone Air」は、「iPhone史上もっとも薄い」とうたう新設計の端末。“Air”の名に恥じない、5.6mmという文句なしの激薄筐体です。

とにかく薄いのが魅力ですが、その分「壊れやすいのでは？」「耐久性が不安」という人もいるでしょう。

もちろん、薄いから壊れやすい……ではお話になりません。アップルによれば、iPhone Airには宇宙船などにも用いられるグレード5チタニウムのフレームを採用。曲げ強度についても厳格な要件を満たしているとします。

また、独自のセラミックシールドによって、前面と背面の両方を保護していることもポイント。ディスプレー側は、独自のコーティングで3倍の耐擦傷性能をうたいます。背面も従来モデルの背面ガラスと比べて、4倍の耐亀裂性能があるそう。

iPhone Airの耐久性によほど自信があるのでしょうか、アップルは発表会の中で「More durable than any previous iPhone（これまでのどんなiPhoneよりも頑丈になりました）」と宣言。公式のリリースにも、「このデザインは、iPhone AirをこれまでのどのiPhoneよりも頑丈にしています」とあります。

フレームに採用されたチタンは強固な素材ですし、前面も背面もこれまで以上に保護したとあれば、アップルが耐久性に胸を張るのもうなずける話。iPhone Airは何しろ薄いのがウリですから、当然「薄くて耐久性が不安」と思う人も出てくるはずで、そういった声に対するフォローだったのかもしれません。

「薄くて耐久性が不安」といえば、筆者が思い出すのは2014年に登場したiPhone 6 Plusです。5.5インチと（当時としては）大きい画面の端末で、とくにポケットに本体を入れていた人が「曲がってしまった」と報告する例が相次ぎました。

とはいえ、「薄くて画面が大きい板状の端末に、偏った力が加われば、テコの原理で曲がる可能性がある」というのは、別にiPhoneシリーズに限ったことではなく、どんなスマートフォンでも起きることです。逆に言えば、“どのiPhoneよりも頑丈”なiPhone Airは、強い力を加えても曲がりにくいのかもしれません。

「これまでのどんなiPhoneよりも頑丈になりました」、はたして本当なのかどうか。少なくとも、アップルは自信満々のようですが。