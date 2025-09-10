iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第24回
最大480Mbpsなので、1TBモデルがほしい際はとくに注意
iPhone Airの意外な落とし穴、USB-Cコネクターは「USB 2.0相当」
2025年09月10日 18時00分更新
“iPhone史上もっとも薄い”というコピーで登場した「iPhone Air」。
6.5型のディスプレーを搭載し、最大120HzのProMotionテクノロジーを採用するとともに、CPUには上位のiPhone 17 Proと同等の「A19 Pro」を搭載。しかし、5.6mmという驚きの薄さなのです。
薄さを実現するために、モバイル通信用のモデムはiPhone 16eで用いられた「C1」を進化させた「C1X」（iPhone 16 Proのモデムに対し、消費電力は30％減）を搭載する、バッテリーを実装する領域の確保のためにSIMスロットを排除するなどの工夫も凝らされています。
しかし、一点、気を付けてほしいところが。iPhone AirのUSB-CコネクターはUSB 2.0相当の480Mbps止まりで、DisplayPortでの画面出力にも非対応なのです。
ちなみに転送速度に関してはiPhone 17も同じですが、iPhone 17は画面出力には対応しています。
iPhone Airには1TBのモデルもあるので、ここはiPhone 17 Pro／iPhone 17 Pro Maxと同じく、最大10Gbps対応にしてほしかったところですが……。頻繁にデータを転送する予定がある人は、注意したいポイントだといえましょう。
この連載の記事
-
第23回
iPhoneiPhone 17シリーズは「eSIM」オンリー！ 使うにはどうしたらいいの？ そもそもeSIMって何？
-
第22回
iPhoneiPhone Airには専用のMagSafeバッテリーがある、でも付けたら分厚くなっちゃう……
-
第21回
iPhone実機を触って感じた！ iPhone 17 Proは光学8倍ズームやアルミユニボディ採用で価格は上がってもお買い得感あり！
-
第20回
iPhoneほんとに？ iPhone Airは「歴代でもっとも頑丈なiPhone」らしいです
-
第19回
iPhone触って納得の薄さ約5.6mm！ iPhone Airは軽快さと高級感を両立した一番を未来を感じるiPhoneだった
-
第18回
iPhoneiPhoneのカメラ性能はガチ、プロ機材メーカーBlackmagicが「本気のドック"」を発表！
-
第17回
iPhone一周回ってiPhoneケースに「ストラップ穴」が帰ってきた！ Beats純正はスタンドにもなる賢いやつ
-
第16回
iPhoneiPhone Air＆iPhone 17／17 Proと過去のほぼ全部のiPhoneを詳細表でスペック比較！
-
第15回
iPhoneアップル初の純正iPhoneショルダーストラップ 約1万円
-
第14回
iPhone旧機種になったiPhone 16が値下げ iPhone 15はApple Intelligence非対応のせいか消える
- この連載の一覧へ