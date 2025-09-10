このページの本文へ

iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第24回

最大480Mbpsなので、1TBモデルがほしい際はとくに注意

iPhone Airの意外な落とし穴、USB-Cコネクターは「USB 2.0相当」

2025年09月10日 18時00分更新

文● モーダル小嶋　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　“iPhone史上もっとも薄い”というコピーで登場した「iPhone Air」。

　6.5型のディスプレーを搭載し、最大120HzのProMotionテクノロジーを採用するとともに、CPUには上位のiPhone 17 Proと同等の「A19 Pro」を搭載。しかし、5.6mmという驚きの薄さなのです。

薄いだけじゃないぜ、というアップルの矜持が感じられる端末

　薄さを実現するために、モバイル通信用のモデムはiPhone 16eで用いられた「C1」を進化させた「C1X」（iPhone 16 Proのモデムに対し、消費電力は30％減）を搭載する、バッテリーを実装する領域の確保のためにSIMスロットを排除するなどの工夫も凝らされています。

薄くてもスペックは高い、のですが……

　しかし、一点、気を付けてほしいところが。iPhone AirのUSB-CコネクターはUSB 2.0相当の480Mbps止まりで、DisplayPortでの画面出力にも非対応なのです。

　ちなみに転送速度に関してはiPhone 17も同じですが、iPhone 17は画面出力には対応しています。

iPhone Airのスペック表には「USB 2に対応」との表記が。USB-Cコネクターではあるが、転送速度は最大480Mbpsなのですね

　iPhone Airには1TBのモデルもあるので、ここはiPhone 17 Pro／iPhone 17 Pro Maxと同じく、最大10Gbps対応にしてほしかったところですが……。頻繁にデータを転送する予定がある人は、注意したいポイントだといえましょう。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
  • 角川アスキー総合研究所

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中