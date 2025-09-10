iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第22回
薄いことが特徴の端末に付けたらもったいない気もする
iPhone Airには専用のMagSafeバッテリーがある、でも付けたら分厚くなっちゃう……
2025年09月10日 17時00分更新
「iPhone Air」は、5.6mmの薄さと165gの重量が特徴。その薄さと高い省電力性能を可能にするため、A19 Proチップを搭載したほか、モバイル通信用のモデムはiPhone 16eで用いられた「C1」を進化させた「C1X」を採用しています。
ただ薄くするだけではなく、堅牢性にも配慮。宇宙船にも用いられるグレード5チタニウムをフレームに採用するだけでなく、独自のセラミックシールドによって前面と背面の両方を保護するなど、さまざまなデザイン上の工夫もアピールされていました。
なお、SIMスロットは全世界で排除され、eSIMのみのデザインとなっています。これには、バッテリーを実装する領域の確保という意味合いもあるのだとか。
そう、薄い＆軽いというメリットを享受するためには、バッテリー容量に関しては多少の妥協が必要かもしれません。
iPhone Airのバッテリー容量は明かされていないのですが、公式のスペック表を見ると、ビデオ再生時間は最大27時間でiPhone 17と比べて3時間、ストリーミングの再生時間は最大22時間でiPhone 17と比べて5時間短くなっています。
iPhone Airを使いたいが、バッテリー容量が不安だ……という人のためのアクセサリーとして、アップル純正の「iPhone Air MagSafeバッテリー」（1万5800円）があります。
iPhone Airのために特別に作られたというMagSafeのバッテリー。iPhone Airの背面にMagSafeで取り付けることで、最大12Wの高速ワイヤレス充電が可能になります。これと組み合わせるとビデオ再生は最大40時間、ストリーミングによる動画再生は最大35時間になるのだとか。
バッテリー駆動時間を最大限に延ばすために、充電に最適なタイミングをシステムが自動で判断してくれるそう。また、このMagSafeバッテリーを取りつけた状態でiPhone Airを20W以上の電源アダプタに接続すると、「iPhone Airを一段とすばやく充電できます」としています。
なお、製品のポイントには「より小さなアクセサリをUSB-Cで充電」ともあり、このバッテリーよりも小型のアクセサリーを有線で充電できる機能をそなえているかもしれません。
iPhone Air“専用”という割り切った仕様、本体に取りつけても違和感のないデザインとはいえ1万5800円という価格、何よりも「本体が薄いiPhone Airに分厚くなるバッテリーを重ねる」ことの是非など、意見が分かれそうなアクセサリーではあります。
とはいえ、「iPhone Airのバッテリー容量が不安だが、モバイルバッテリーなどをケーブルで繋いで持ち運ぶのは見た目がどうも……」という人には、選択肢の一つに挙がってくるアイテムではないでしょうか。
この連載の記事
-
第24回
iPhoneiPhone Airの意外な落とし穴、USB-Cコネクターは「USB 2.0相当」
-
第23回
iPhoneiPhone 17シリーズは「eSIM」オンリー！ 使うにはどうしたらいいの？ そもそもeSIMって何？
-
第21回
iPhone実機を触って感じた！ iPhone 17 Proは光学8倍ズームやアルミユニボディ採用で価格は上がってもお買い得感あり！
-
第20回
iPhoneほんとに？ iPhone Airは「歴代でもっとも頑丈なiPhone」らしいです
-
第19回
iPhone触って納得の薄さ約5.6mm！ iPhone Airは軽快さと高級感を両立した一番を未来を感じるiPhoneだった
-
第18回
iPhoneiPhoneのカメラ性能はガチ、プロ機材メーカーBlackmagicが「本気のドック"」を発表！
-
第17回
iPhone一周回ってiPhoneケースに「ストラップ穴」が帰ってきた！ Beats純正はスタンドにもなる賢いやつ
-
第16回
iPhoneiPhone Air＆iPhone 17／17 Proと過去のほぼ全部のiPhoneを詳細表でスペック比較！
-
第15回
iPhoneアップル初の純正iPhoneショルダーストラップ 約1万円
-
第14回
iPhone旧機種になったiPhone 16が値下げ iPhone 15はApple Intelligence非対応のせいか消える
- この連載の一覧へ