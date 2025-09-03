「此花区の最強コラボ」！USJ「ハロウィーン・ホラー・ナイト」とミャクミャクが夢のコラボイベント開催！

万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月10日（水）は、USJとコラボした「万博ホラーナイト」が注目を集めている。

9月9日、大阪・関西万博会場ポップアップステージ北で大阪・関西万博とユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以下USJ）のコラボステージ、「USJ『ハロウィーン・ホラー・ナイト』出張イベント」が開催された。なお、当日朝9時から配布された整理券は1時間ほどで配布終了するほどの人気ぶりを見せていた。

ステージ上ではハロウィーン・ホラー・ナイトのキャラクター、ハミクマやゾンビ集団とミャクミャクが共演し、会場を大いに沸かせた。

一方で、混雑により、別の意味で恐怖に満ちた空間が生まれていたという指摘もされている。

これに対し、X上では「此花区の最強コラボ」「ミャクミャク様SO BAD踊ってるのかわいい」「こんなにキレッキレにダンスして…すごく暑かったのでは」「関西独特のノリではっちゃけてるとこが好き」などのコメントが寄せられている。