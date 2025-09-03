Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第114回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

「此花区の最強コラボ」！USJ「ハロウィーン・ホラー・ナイト」とミャクミャクが夢のコラボイベント開催！

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

　万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月10日（水）は、USJとコラボした「万博ホラーナイト」が注目を集めている。

　9月9日、大阪・関西万博会場ポップアップステージ北で大阪・関西万博とユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以下USJ）のコラボステージ、「USJ『ハロウィーン・ホラー・ナイト』出張イベント」が開催された。なお、当日朝9時から配布された整理券は1時間ほどで配布終了するほどの人気ぶりを見せていた。

　ステージ上ではハロウィーン・ホラー・ナイトのキャラクター、ハミクマやゾンビ集団とミャクミャクが共演し、会場を大いに沸かせた。

　一方で、混雑により、別の意味で恐怖に満ちた空間が生まれていたという指摘もされている。

　これに対し、X上では「此花区の最強コラボ」「ミャクミャク様SO BAD踊ってるのかわいい」「こんなにキレッキレにダンスして…すごく暑かったのでは」「関西独特のノリではっちゃけてるとこが好き」などのコメントが寄せられている。

『大阪・関西万博　攻略MAP ウォーカームック』

発行：株式会社角川アスキー総合研究所
発売：株式会社KADOKAWA
発売日：2025年06月30日
定価：1,078円 （本体980円＋税）
ISBN：978-4049112665
サイズ：A5判／84ページ
【目次】 大阪・関西万博とは
大阪・関西万博でやりたいコト25
万博を楽しむ「いろはのい」
エリア別攻略ガイド
大屋根リングの絶景ポイント10
東ゲートゾーン
エンパワーリングゾーン
シグネチャーゾーン
セービングゾーン
静けさの森ゾーン
コネクティングゾーン
西ゲートゾーン
フューチャーライフゾーン
コラム：万博攻略法 イベントを見るならココ！ パビリオンINDEX

