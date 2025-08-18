任天堂は8月18日、「Nintendo Switch インディーゲーム セール」を開催すると発表した。割引率は最大60％で、期間は8月19日0時～9月1日23時59分まで。

8月29日に実写映画が公開される「8番出口」が20％オフ、おビンタバトルで勝敗を決する「薔薇と椿 〜お豪華絢爛版〜」が60％オフ、発売から7年経過してなおアップデートされ続ける農業ライフシム「Stardew Valley」が40％オフなど、多数タイトルがラインアップされている。

2025年に発売されたタイトルとしては、発売当時に大きな話題を呼んだ「都市伝説解体センター」が10％オフ、探索型2D横スクロールアクションRPG「エンダーマグノリア: ブルームインザミスト」が35％オフ、妖魔ハンターとなって探索するメトロイドヴァニア作品「Blade Chimera - ブレードキメラ -」が30％オフとお買い得に。

ぜひこの機会に気になったインディーゲームを遊んでみてはいかがだろうか。

