「イタリア館の展示センスは最高」！ 阿波踊り、スポーツカー、サローネサテリテ、ジロ・デ・イタリア……イタリアンウィークは内容が盛りだくさん！

万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月9日（火）は、万博イタリアパビリオンが開催しているイタリアンウィークが注目を集めている。

大阪・関西万博イタリアパビリオンでは、9月12日に開かれるイタリア・ナショナルデーを盛り上げるため、9月7日から14日までイタリアンウィークが開催されている。

9月7日にはオープニングイベントとして、イタリアパビリオンと⼤屋根リングをリボンでつなぐセレモニーが開催された。

さらに、オープニングイベントには徳島県の阿波踊りが招待され、会場に華を添えている。

また、イタリアンウィーク中はイタリアパビリオン前に奥山清行さんがデザインを手掛けたスポーツカー、Kode 57 Berlinettaが展示されているほか、パビリオン内には伊東マンショのアンドロイドやプロ自転車レース「ジロ・デ・イタリア」のトロフィーや個人総合成績1位の選手に与えられるジャージ「マリアローザ」が展示されている。

9月14日までの大阪・関西万博イタリアンウィークでは、イタリアパビリオンのエントランスにブランドン・リベラ選手が今年のジロで使用した DOGMA F ES が、マリアローザ、トロフェオ・センツァ・フィーネと共に展示されています



14日まで展示予定ですので、ご来場の際はぜひご注目ください。 pic.twitter.com/sjqVHkGcPn — PINARELLO JAPAN (@PINARELLO_JAPAN) September 8, 2025

さらに、若手デザイナーの登竜門と呼ばれる「サローネサテリテ」の常設コレクション展が9月20日まで開催されているなど、イタリアンウィークは様々な分野におけるイタリア文化の粋を味わえる一週間となっている。

これに対し、X上では「夢のコラボレーション」「イタリア館の展示センスは最高」「日本でこのトロフィーが見れるのは本当に凄い」「観たいけど、通常入場が最難関」などのコメントが寄せられている。