ワインの「？」が「！」に変わる夜　ソムリエ厳選ワインで一夜限りのビュッフェイベント

お酒のなかでもワインって、どの料理と合わせるか、ペアリングによって美味しさが変わってくる気がします。でも自分で美味しいペアリングを見つけるのって難しいので、プロに選んでもらいたい！

そんな思いにぴったり応えてくれるペアリングビュッフェイベントで「有楽町ワイン倶楽部」で開催されます。

ビストロフレンチとソムリエ厳選のペアリングワイン

「有楽町ワイン倶楽部」では9月23日、「秋をテーマにしたビストロフレンチの饗宴 ソムリエ厳選ワインを愉しむ珠玉のペアリングビュッフェ」と題し、一夜限りのワインイベントを開催します。

秋をテーマにしたビストロフレンチの饗宴 ソムリエ厳選ワインを愉しむ珠玉のペアリングビュッフェ

開催日：

2025年9月23日（火・祝）

第1部13:00～15:00（受付開始12:30～）

第2部17:30～19:30（受付開始17:00～）

開催場所：

有楽町ワイン倶楽部（東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビルB1F）

料金：おひとり様 ￥10,000（税込）

予約サイト：

https://www.dynacjapan.com/brands/wineclub/shops/yurakucho/menu/tabs/cm91dp12x0de4356mx6qwjvkl/

フレンチを基調にワインとの相性を考え抜いたビストロ料理の数々をビュッフェ形式で楽しむことができます。また、ゲストソムリエとしてワインフィッター®として活躍し、日本ソムリエ協会認定シニアソムリエでもある松田祐也氏が登場し、今回セレクトしたワインとその魅力、料理とのマリアージュについて丁寧に解説してくれます。

この日のためだけに創作する特別な料理とセレクトワインとのコラボレーションをぜひ楽しんで。

有楽町ワイン倶楽部

住所：東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビルB1F