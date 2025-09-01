実物、見てから決めよ！ ふるさと納税で人気の「電動バイク」、東京駅で見れる！触れる！

まだまだ世の中には知らないことがたくさんありますが、その一つが名古屋のふるさと納税の返礼品で人気だという電動バイク「スマートEV」。本当に人が乗れるの！？というビジュアルですが、環境にやさしい小型折りたたみ電動バイクなんだそう。

いや、実際、気軽に移動できる足として気になるんですけど、しかしこれが返礼品で届くと言われても、実際見てみないことには…というフォルムなんですが。

しかし！そんな不安も一気に解消。この「スマートEV」、9月10日（水）から始まる「名古屋ポップアップストア in Tokyo」に展示され、東京駅で見れちゃいます。

リアル“充電旅”できそうな電動バイク

9月10日（水）と11日（木）に開催される名古屋ポップアップストア in Tokyo」で「スマートEV」を展示します。

スマートEV

￥239,580（税込）

100％電気エネルギーで走行する次世代電動モビリティ。大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、坂道もスムーズに移動できます。家庭用コンセントで約3.5時間で満充電となり、約30km走行可能。最短5秒で折りたたみができ、室内での保管も可能です。うーん気になる！

名古屋ポップアップストア in Tokyo

開催日時：2025年9月10日（水）・11日（木）

時間：11:00～19:00（最終日は18:00終了）

会場：東京シティアイ パフォーマンスゾーン（東京都千代田区丸の内2-7-2 KITTE地下1階）