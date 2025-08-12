コロプラは8月10日、iOS／Android／PC（Steam）向けもっと異世界を楽しむゲーム『異世界∞異世界』（いせかいいせかい）について、「3rdシーズン」に登場するアニメ7作品を発表。「3rdシーズン」は2025年9月1日より開幕予定だ。

3rdシーズンでは、「異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する ～レベルアップは人生を変えた～」「ゴブリンスレイヤーII」「佐々木とピーちゃん」「シャングリラ・フロンティア」「月が導く異世界道中」「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」「嘆きの亡霊は引退したい」（※五十音順）が登場予定。

そのほか、オリジナルキャラクターたちも新衣装で登場する。まずは9月1日より、第1弾として「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」が登場するので、お見逃しなく。

3rd SEASONタイトルラインナップ解禁PV

https://youtu.be/alb3NmsXDQ4

さらに、本情報の公開を記念して、『異世界∞異世界』公式Xにてキャンペーンも予定している。「2ndシーズン」を楽しみつつ、「3rdシーズン」を期待して待とう。

『異世界∞異世界』「3rdシーズン」登場作品 一覧（五十音順）

●アニメ「異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する ～レベルアップは人生を変えた～」

異世界につながる扉を発見した高校生の天上優夜は、チート級の能力を手に入れ、驚異的なレベルアップを果たして容貌までも変化し、現実世界と異世界を行き来しながら大活躍していく。

原作は累計発行部数400万部を突破する同名ライトノベル（著／美紅、イラスト／桑島黎音）。2023年にシリーズ5周年を迎え、スピンオフ作品も発売中。2023年4月に放送され話題を呼び、新作TVSPの制作が決定している。

https://www.iseleve.com/

●アニメ「ゴブリンスレイヤーII」

ゴブリンだけを狩り続けて上位冒険者となった男とその仲間たちの冒険を描くハードアクション×ダークファンタジー。

原作は蝸牛くも氏によるWEB作品およびライトノベル「ゴブリンスレイヤー」。キャラクター原案は神奈月昇。2024年には、シリーズ累計1000万部突破。2018年10月にテレビアニメ化され、2023年にテレビアニメ2期が放送された。

https://goblinslayer.jp/

●アニメ「佐々木とピーちゃん」

中年の社畜サラリーマン・佐々木が癒やしを求めてペットショップで購入した文鳥が、異世界から転生してきた賢者・ピエルカルロと判明することから始まる物語。

原作はぶんころりさん（イラスト：カントクさん）が手がける、「このライトノベルがすごい！2022」にて単行本・ノベルズ部門1位にランクインした異世界ファンタジー×異能バトル作品。アニメシーズン2も制作決定。

https://sasapi-anime.com/

●アニメ「シャングリラ・フロンティア」

クソゲーを愛し、クソゲーに愛された男“陽務楽郎”が、クソゲーの対極である神ゲー『シャングリラ・フロンティア』に挑む。

連載中の「週刊少年マガジン」では、読者アンケート史上初となる四冠を達成し、コミックスの累計発行部数は世界累計1300万部突破（原作：硬梨菜先生、漫画：不二涼介先生）！ 原作は累計9億PV突破。アニメは2nd Seasonまで放送され、3rd Seasonの制作も決定。

https://anime.shangrilafrontier.com/

●アニメ「月が導く異世界道中」

異世界に召喚された不幸体質の高校生「深澄 真」が、従者の巴と澪らを従え、ヒューマン偏重主義の世界で冒険を繰り広げる。

原作はあずみ圭さんのファンタジー小説。とことん不運、されどチートな薄幸系男子と、周囲をとりまく個性豊かなキャラクター達がたちまち話題を呼び、各動画配信サービスのランキングでも上位にランクイン。累計500万部（漫画、電子含む）を突破。2024年1月第2期放送。第3期鋭意制作中。

https://tsukimichi.com/

●アニメ「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」

非業の死を遂げた“凡人“の記憶はそのままに、強い魔術の血統を持つ第七王子・ロイドとして転生し、桁外れの魔力で“気ままに魔術を極める。

原作はマンガアプリ「マガジンポケット」（講談社）で連載中の「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」＜原作：謙虚なサークル（講談社ラノベ文庫刊）、キャラクター原案：メル。さん＞。アニメ第2期放送中。

https://dainanaoji.com/

●アニメ「嘆きの亡霊は引退したい」

才能があり過ぎる怪物たち（＝幼馴染たち）で結成された最強パーティのリーダーにして最強のクランマスターとして名を馳せるクライ・アンドリヒの栄光と苦悩に満ちた英雄譚。

原作は槻影さんによる人気小説の「嘆きの亡霊は引退したい ～最弱ハンターによる最強パーティ育成術～」。コミカライズも電撃コミックスNEXTにて連載中。関連書籍のシリーズ累計"200万部"突破。2025年10月より第2クール放送開始！

https://nageki-anime.com/

『異世界∞異世界』「3rdシーズン」登場作品スケジュール！

＜第1弾＞「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」：2025年9月1日～9月11日

第2弾以降は順次発表するという。詳細はゲーム内お知らせもしくは公式X、異世界∞異世界BBSを確認してほしい。

『異世界∞異世界』「3rdシーズン」タイトルラインナップ解禁PV公開記念キャンペーン概要

公式Xでは、フォロー＆リポストキャンペーンを開催中。『異世界∞異世界』公式Xをフォローし、対象ポストをリポストした人の中から抽選で50名に、アマゾンギフトカード（1000円分）をプレゼント。開催期間は、2025年8月24日23時59分（予定）まで。

●『異世界∞異世界』公式X

https://x.com/isekaiisekai

『異世界∞異世界』「2ndシーズン」登場作品ラインナップ！

2025年6月1日より「2ndシーズン」が開幕している。今シーズンでは、アニメ6作品が順次登場予定。約2週間ごとに登場する作品と出会えるキャラクターが入れ替わる。

■今後の予定

＜第5弾＞「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」：2025年8月1日～8月15日

＜第6弾＞「ありふれた職業で世界最強」：2025年8月15日～9月1日

「2ndシーズン」第5弾「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」開催中！

カタリナとマリアが登場中。ガチャ・関連イベントの実施期間は、2025年8月15日14時59分（予定）まで。

「2ndシーズン」第5弾「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」登場！

https://youtu.be/Qpg9LeXdbrU

■ガチャ登場キャラクター

カタリナ（CV：内田 真礼さん）

＜ロール：サポーター＞

乙女ゲームの悪役令嬢として転生した元女子高生。特技は木登り、趣味は畑と、ご令嬢にあるまじき破天荒な振る舞いで周囲の人間を無自覚に攻略しつつ、本人は破滅エンド回避に向けて明後日の努力を続けている。天衣無縫の人たらし。

マリア（CV：早見 沙織さん）

＜ロール：ヒーラー＞

乙女ゲーム『FORTUNE LOVER』の本来の主人公。顔よし・頭よし・性格よしと三拍子揃った圧倒的ヒロインだが、悪役令嬢ポジのカタリナにうっかり攻略されてしまった。お菓子作りが得意で、優しく謙虚な努力家という、存在自体が光属性のような少女。

★「はめふら」限定ガチャが毎日無料で1回引ける！

ゲーム内の「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」限定ガチャを、毎日1回無料で引ける。詳細はゲーム内のお知らせを確認してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：異世界∞異世界

ジャンル：もっと異世界を楽しむゲーム

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2025年1月27日）

PC（Steam）：配信中（2025年2月7日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）