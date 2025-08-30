かつてオーディオマニアだった筆者は、25年ほど前までは自宅のリビングに左右で120Kgを超える巨大スタジオモニターと重量級プレーヤーやアンプが並べており、眉間にしわを寄せながら音楽に没頭していた。

その後は都心の狭いマンションに移り、オーディオ機器はインテリア志向の「Beosound 9000」に替えてみたが（「3点で約250万円！ 1％も後悔していない衝動買いBest 3」）、それも徐々に使わなくなった。今ではスマホ＋Bluetoothスピーカーやイヤフォンが標準的な音楽環境になっている。

そんな折、リビングに長く置いていたクマのテーブルが小さすぎて不便になり、代替品を探していたところ、ワイアレス充電機能やBluetoothスピーカーを内蔵した「サウンドテーブル」なるユニークなメディアプレーヤー製品を見つけ、思わず衝動買いしてしまった。

スペックと外観

今回衝動買いしたのは「CICONIA サウンドテーブル STC-109BBR」のブラウンモデルである。購入はジャストマイショップで、送料込み6997円。ネット検索すれば各種ECサイトで広く販売されている。

外観は直径約38cmの円形テーブルトップに木目調仕上げ、側面にはファブリック素材が巻かれており、3本脚をねじ込むだけで完成する簡単組み立て式。付属品はAUXケーブル、USB給電ケーブル、取扱説明書というシンプルな構成である。

入出力と機能

テーブル底面には電源端子（DC 5V IN）、USB端子、AUX端子を備える。USB端子はデジタル音源の再生にも対応し、常時挿しっぱなしのUSBメモリをミュージックサーバー代わりにできるはずだ。

操作はテーブルトップの4個のタッチパネル式で、POWERボタンの短押しでBluetooth→AUX→Musicの3モードを切り替える。ガイダンス音声（英語）が流れるため、切替の状態がわかりやすい。

音楽ソースの実際

筆者はBluetoothモードではスマホからAmazon Musicを再生、AUXモードでは以前このコラムでもご紹介したアナログレコードプレーヤー「サウンドバーガー」（「昭和レトロなプレーヤー復刻版「サウンドバーガー」を衝動買い」）を接続して楽しんでいる。パッシブなプレーヤーだが音量的には問題なかった。

USBモードでは大昔のMP3ライブラリを1000曲ほど入れたUSBメモリを常駐させ、ラジオ感覚でBGMを流すのに活用している。音質は低域に厚みはないもののバランスは良く、リビングのBGM用途なら十分である。ただし基本機能に瑕疵が無ければのお話だ。