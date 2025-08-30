このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

T教授の「戦略的衝動買い」 第841回

テーブルが音を奏でる!? サウンドテーブルを衝動買い

2025年08月30日 12時00分更新

文● T教授、撮影●T教授、編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
サウンドテーブル

Bluetoothスピーカーにもなるテーブルを衝動買い。価格はなんと7000円弱だ

　かつてオーディオマニアだった筆者は、25年ほど前までは自宅のリビングに左右で120Kgを超える巨大スタジオモニターと重量級プレーヤーやアンプが並べており、眉間にしわを寄せながら音楽に没頭していた。

　その後は都心の狭いマンションに移り、オーディオ機器はインテリア志向の「Beosound 9000」に替えてみたが（「3点で約250万円！ 1％も後悔していない衝動買いBest 3」）、それも徐々に使わなくなった。今ではスマホ＋Bluetoothスピーカーやイヤフォンが標準的な音楽環境になっている。

　そんな折、リビングに長く置いていたクマのテーブルが小さすぎて不便になり、代替品を探していたところ、ワイアレス充電機能やBluetoothスピーカーを内蔵した「サウンドテーブル」なるユニークなメディアプレーヤー製品を見つけ、思わず衝動買いしてしまった。

サウンドテーブル
サウンドテーブル

それまで使っていたクマのテーブルを買い替える形で導入した

スペックと外観

　今回衝動買いしたのは「CICONIA サウンドテーブル STC-109BBR」のブラウンモデルである。購入はジャストマイショップで、送料込み6997円。ネット検索すれば各種ECサイトで広く販売されている。

　外観は直径約38cmの円形テーブルトップに木目調仕上げ、側面にはファブリック素材が巻かれており、3本脚をねじ込むだけで完成する簡単組み立て式。付属品はAUXケーブル、USB給電ケーブル、取扱説明書というシンプルな構成である。

サウンドテーブル
サウンドテーブル
サウンドテーブル

仕組み的にはシンプルそのものだ

入出力と機能

　テーブル底面には電源端子（DC 5V IN）、USB端子、AUX端子を備える。USB端子はデジタル音源の再生にも対応し、常時挿しっぱなしのUSBメモリをミュージックサーバー代わりにできるはずだ。

サウンドテーブル

底部に各種コネクタがある。USB端子にUSBメモリをつないでおけばその中の音源を再生してくれる

　操作はテーブルトップの4個のタッチパネル式で、POWERボタンの短押しでBluetooth→AUX→Musicの3モードを切り替える。ガイダンス音声（英語）が流れるため、切替の状態がわかりやすい。

音楽ソースの実際

　筆者はBluetoothモードではスマホからAmazon Musicを再生、AUXモードでは以前このコラムでもご紹介したアナログレコードプレーヤー「サウンドバーガー」（「昭和レトロなプレーヤー復刻版「サウンドバーガー」を衝動買い」）を接続して楽しんでいる。パッシブなプレーヤーだが音量的には問題なかった。

サウンドテーブル
サウンドテーブル
サウンドテーブル

Bluetooth接続も可能。今回はサウンドバーガーも繋いでみた

　USBモードでは大昔のMP3ライブラリを1000曲ほど入れたUSBメモリを常駐させ、ラジオ感覚でBGMを流すのに活用している。音質は低域に厚みはないもののバランスは良く、リビングのBGM用途なら十分である。ただし基本機能に瑕疵が無ければのお話だ。

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon BestSellers（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン