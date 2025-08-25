このページの本文へ

アスキーグルメNEWS 第291回

2025年8月29日（金）お昼12時から生放送

2025年8月29日号

2025年08月25日 07時00分更新

文● ASCII

　ひぱひぱ♪ アスキーグルメのモーダル小嶋とナベコがお届けするグルメ情報番組！ MCは声優やライターとして活躍する渡辺りえ（りえぞー）さんです。

　巷で話題のグルメネタをご紹介します。これを見ればおいしくおトクな食情報をゲットできる……はず。ごはんを食べてる方もそうでない方も、ランチタイムにぜひごらんください！

▽放送情報
放送日：　2025年8月29日（金）
時間　：　12:00～　放送予定
番組　：　「アスキーグルメNEWS」生放送（2025年8月29日号）

▽出演
モーダル小嶋@kojima_ascii
ナベコ@wagomunabe
▽MC
渡辺りえ@w_riezou

【お知らせ】
「アスキーグルメNEWS」の目次ページ。過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/775/1775332/

