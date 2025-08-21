ついに来た！スクエニ、「トライアングルストラテジー」PS5／Xboxシリーズで発売開始 今なら30％オフで正義と向き合うタクティクスRPGを楽しめる

スクウェア・エニックスは8月21日、タクティクスRPG「トライアングルストラテジー（TRIANGLE STRATEGY）」について、PlayStation 5版／Xbox Series X|S版／Microsoft Store on Windows版を発売した。価格は7680円で、9月3日まで5376円（30％オフ）となる。

本作は同社のHD-2Dを担う「浅野チーム」が開発したタクティクスRPG。2022年にNintendo Switch／PC（Steam）向けに発売され、全世界累計100万本の売上を達成している。

ゲームの特徴はさまざまな選択や行動が「BENEFIT」「MORAL」「FREEDOM」の3つの価値観に基づいた「信念」に蓄積され、ストーリーの分岐や仲間ユニットの加入に影響を与えること。戦乱の「ノゼリア大陸」を舞台にした三国の群像劇が描かれる。

追加プラットフォーム版では、4K・フレームレート向上に対応。より美しい画質でプレイできる。

ASCIIでは、Nintendo Switch版のレビュー記事を掲載中。「自分の選択を反映した物語を味わいたい人」には文句なしにオススメできる一方、「小難しいことが苦手な人」には向かないとしている。あわせて一読し、購入の参考にしてもらえれば幸いだ。

【ゲーム情報】

タイトル：TRIANGLE STRATEGY（トライアングルストラテジー）

ジャンル：タクティクスRPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：アートディンク＆SQEX浅野チーム

プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）

追加プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Microsoft Store on Windows

発売日：発売中（2022年3月4日／2025年8月20日）

価格：7680円

プレイ人数：1人

CERO：C（15歳以上対象）

© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.