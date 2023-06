スクウェア・エニックスは6月13日、Nintendo Switch/PC(Steam)向けに発売中のタクティクスRPG『トライアングルストラテジー(TRIANGLE STRATEGY)』において、最新のアップデートを配信したと発表。

今回のアップデートでは、本作の発売1周年を記念した生放送「SQEX 浅野チーム開発室ラジオ#2」にて公開した新規イベントシーンの実装に加えて、ストーリーバトルや挿話を追体験できる機能の追加や、より遊びやすくする細かな調整が加わっている。すでにクリアしたユーザーも、この機会に再プレイしてみてはいかがだろうか。

・SQEX 浅野チーム開発室ラジオ#2 配信アーカイブはこちら

https://www.youtube.com/live/n-RfUUjZboE?feature=share

『トライアングルストラテジー』最新アップデート内容

挿話リプレイ機能の追加

軍事録より、一度見た「挿話」を再生できる機能を追加。登場人物たちのエピソードを振り返ることで、本作をより深く楽しめる。

ストーリーバトルリプレイ機能の追加

酒場にて、ストーリーバトルに何度でも挑戦できる機能を追加。お気に入りの編成で再びプレイすることで、初回では見られなかったキャラクター同士の掛け合いや、これまでとは違った攻略法が見つかるかも?

Extra Storyの追加

タイトル画面に「Extra Story」を追加(※セレノアルートをクリアしている必要アリ)。本編では描かれなかった、あのエンディングに至るまでの前日譚がフルボイスで楽しめる。

そのほか、細かな調整の追加

●周回時における一部の戦闘バランスを調整

●周回時における一部の敵のドロップ品(お金およびアイテム)を上方修正

●漫符演出「・・・」が再生途中でもスキップできるよう修正

●起動時の企業ロゴをスキップするボタン割り当てを追加

●ネットワークエラーで実績が取れなかった場合の救済措置を追加(Steam版のみ)

●アップデートにともない、一部のチュートリアル文章を修正

●そのほか、細かな不具合を修正

【ゲーム情報】

タイトル:TRIANGLE STRATEGY(トライアングルストラテジー)

ジャンル:タクティクスRPG

販売:スクウェア・エニックス

開発:アートディンク&SQEX浅野チーム

プラットフォーム:Nintendo Switch/PC(Steam)

発売日:発売中(2022年3月4日)

価格:7680円

プレイ人数:1人

CERO:C(15歳以上対象)

© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.