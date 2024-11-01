スクウェア・エニックスは11月1日、Meta Quest 2／Meta Quest 3／Meta Quest 3S／Meta Quest Pro向けタクティクスRPG『トライアングルストラテジー』（TRIANGLE STRATEGY）を配信開始した。価格は3990円。
また、アナウンストレーラーも公開しているので、あわせてチェックしてほしい。
【ストアURL】
https://www.meta.com/experiences/quest/5340130476095884/
▼MetaQuest 版トライアングルストラテジー アナウンストレーラー
なお、ASCII GAMESでは本作のNintendo Switch版のレビュー記事を掲載している。本作をプレイしたことの無い人は、参考として読んでみてはいかがだろうか。
【ゲーム情報】
タイトル：Meta Quest版『TRIANGLE STRATEGY（トライアングルストラテジー）』
ジャンル：タクティクスRPG
配信：スクウェア・エニックス
開発：FRIMA＆SQUARE ENIX 浅野チーム
プラットフォーム：Meta Quest 2／Meta Quest 3／Meta Quest 3S／Meta Quest Pro
配信日：配信中（2024年11月1日）
価格：3990円（ダウンロードのみ）
プレイ人数：1人
© SQUARE ENIX
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