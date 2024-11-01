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ゲーム  >  ニュース  >  Meta Quest版『トライアングルストラテジー』が本日11月1日に配信！

アナウンストレーラーも公開！

Meta Quest版『トライアングルストラテジー』が本日11月1日に配信！

2024年11月01日 17時35分更新

文● ミヤザキ／ASCII

Meta Quest版『トライアングルストラテジー』が本日11月1日に配信！

　スクウェア・エニックスは11月1日、Meta Quest 2／Meta Quest 3／Meta Quest 3S／Meta Quest Pro向けタクティクスRPG『トライアングルストラテジー』（TRIANGLE STRATEGY）を配信開始した。価格は3990円。

　また、アナウンストレーラーも公開しているので、あわせてチェックしてほしい。

【ストアURL】

https://www.meta.com/experiences/quest/5340130476095884/

▼MetaQuest 版トライアングルストラテジー アナウンストレーラー

https://youtu.be/pj6TVEBRFSA

Meta Quest版『トライアングルストラテジー』が本日11月1日に配信！

　なお、ASCII GAMESでは本作のNintendo Switch版のレビュー記事を掲載している。本作をプレイしたことの無い人は、参考として読んでみてはいかがだろうか。

Meta Quest版『トライアングルストラテジー』が本日11月1日に配信！

プレイヤーの選択で物語が複数に分岐、スクエニの最新作『トライアングルストラテジー』は重い選択と人間ドラマを描いた英雄譚だ

【ゲーム情報】

Meta Quest版『トライアングルストラテジー』が本日11月1日に配信！

タイトル：Meta Quest版『TRIANGLE STRATEGY（トライアングルストラテジー）』
ジャンル：タクティクスRPG
配信：スクウェア・エニックス
開発：FRIMA＆SQUARE ENIX 浅野チーム
プラットフォーム：Meta Quest 2／Meta Quest 3／Meta Quest 3S／Meta Quest Pro
配信日：配信中（2024年11月1日）
価格：3990円（ダウンロードのみ）
プレイ人数：1人

© SQUARE ENIX
※SQUARE ENIX およびSQUARE ENIX ロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL FANTASY、スペースインベーダー／SPACE INVADERS、その他の社名、商品名は、日本およびその他の国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。
※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

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