スクウェア・エニックスは11月1日、Meta Quest 2／Meta Quest 3／Meta Quest 3S／Meta Quest Pro向けタクティクスRPG『トライアングルストラテジー』（TRIANGLE STRATEGY）を配信開始した。価格は3990円。

また、アナウンストレーラーも公開しているので、あわせてチェックしてほしい。

【ストアURL】

https://www.meta.com/experiences/quest/5340130476095884/

▼MetaQuest 版トライアングルストラテジー アナウンストレーラー

https://youtu.be/pj6TVEBRFSA

なお、ASCII GAMESでは本作のNintendo Switch版のレビュー記事を掲載している。本作をプレイしたことの無い人は、参考として読んでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：Meta Quest版『TRIANGLE STRATEGY（トライアングルストラテジー）』

ジャンル：タクティクスRPG

配信：スクウェア・エニックス

開発：FRIMA＆SQUARE ENIX 浅野チーム

プラットフォーム：Meta Quest 2／Meta Quest 3／Meta Quest 3S／Meta Quest Pro

配信日：配信中（2024年11月1日）

価格：3990円（ダウンロードのみ）

プレイ人数：1人