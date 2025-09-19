新iPhoneも急速充電！ オシャレな軽量5000mAh＆大容量10000mAhモバイルバッテリー

MOTTERUは9月19日、シリーズ累計販売台数52万台を突破した人気のモバイルバッテリーシリーズに、スイーツをイメージしたグラデーションカラーの新色を追加したと発表した。今回、新色が加わるのはスマートフォンに直接挿して充電できる5000mAhモデルと、安心の大容量を誇る10000mAhモデルの2種類だ。オンラインショップを含む各種ECモールで同日から販売を開始する。

まるでスイーツ！ ケーブルいらずで可愛いモバイルバッテリー

「ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh」は、USB-Cコネクタが一体になったコンパクトなモデルだ。最大の魅力は、充電ケーブルがなくてもiPhone 15以降のモデルやAndroidスマートフォンに直接挿して充電できる手軽さにある。充電しながらでもスマートフォンが操作しやすく、重さも約99gと国内最小最軽量クラスなので、小さなバッグにもすっきりと収まる。新色として、ふんわりとしたピンクが可愛い「ピーチスフレ」と、夢かわいい色合いの「コットンキャンディ」が仲間入りした。本体充電用にUSB-C to USB-Cケーブル（約50cm）と専用ポーチが付属する。価格は4860円。

もう一方の「モバイルバッテリー 大容量10000mAh」は、スマートフォンを約3回充電できる頼れるモデルだ。こちらは重さ約174gと、大容量ながら国内最小最軽量クラスを実現している。USB Type-Cポート×1、USB Type-Aポート×1と合計2つのポートを備えているため、スマートフォンとイヤホンなどを2台同時に充電することも可能だ。機内持ち込みも可能で、旅行やお出かけで長時間スマートフォンを使う日でも、これ1台あれば安心できる。こちらには新色として「コットンキャンディ」が追加された。本体充電用にUSB-A to USB-C充電・データ通信ケーブル（約50cm）が付属する。価格は5980円。

どちらのモデルもiPhoneなどを素早く充電できるPD20Wに対応し、過充電などを防ぐ多重保護システムを搭載するなど、安全性にも配慮されている。また、2年間の長期保証が付いているのもうれしいポイントだ。