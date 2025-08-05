待ちきれない！　いつもの道が公園になる「丸の内ストリートパーク」今年は9月に開催！

2019年から実施し、今回で14回目を迎える「Marunouchi Street Park」。道が公園のようになって、都心にゆったりとした空間が広がる心地よいイベントで、いつも楽しみにしています。

今年の「Marunouchi Street Park 2025 Summer」は2025年9月5日（金）～ 9月21日（日）の17日間で実施。今から待ちきれない！

道路が憩いの空間になる「Marunouchi Street Park 2025 Summer」

丸の内仲通りの今後のあり方や活用方法を検証する社会実験「Marunouchi Street Park 2025 Summer」が2025年9月5日（金）～ 9月21日（日）の17日間で実施します。

今回は、景観と機能を調和・融合させる「Blending the Streetscape（ブレンディング ザ ストリートスケープ）」をコンセプトに、丸の内仲通り沿道飲食施設との連携による店舗と道路、ボラード（車止め）撤去による歩車道のシームレス化に加え、テーブルやベンチ、ファニチャー、芝生や植栽プランターの設置による、緑と道路を一体的に繋げる景観づくりを意識。全3ブロック（約300m）に及ぶ都心の道路空間に24時間の交通規制をかけ、質の高い「滞留」「回遊」空間で賑わいを生み出します。

Block１（丸ビル・郵船ビル・三菱商事ビル前）：MSP collection

過去にMarunouchi Street Parkで制作、活用したファニチャーのルックバックを展開します。過去のMarunouchi Street Parkで登場したお気に入りファニチャーでの滞在を楽しめます。35℃を超える猛暑日が続く今夏の暑さ対策として、コールマンの遮光性に優れた素材で光を90％以上ブロックできるダークルームテクノロジー搭載のシェードを設置。テント下で涼を取ることもできます。

さらに、期間中の9月14日（日）～16日（火）には、「ASICS MOVE STREET」として、アシックスジャパン株式会社協力のもと、本ブロックを陸上競技トラック仕様の空間へと転換。

Block２（丸の内二丁目ビル・丸の内仲通りビル前）：Green Mix

「丸の内仲通りアーバンテラス」をグレードアップした空間創出を行います。丸の内仲通り沿道飲食施設との連携により、道路空間に屋外客席を展開。ダイキン工業株式会社製の屋外用エアコン「OUTER TOWER」を設置し、夏の屋外空間にひとときの涼をもたらします。店舗から道路へシームレスに繋がる空間づくりを目指し、清涼感のあるハーブ園をイメージした植栽プランターを用いて並木を立体的につなげ、丸の内仲通りの緑と道路を一体的に繋げる景観を創出します。

Block３（丸の内パークビル・明治安田生命ビル前）：Landscape Mix

景観とファニチャーを融合する「Landscape Mix」をブロックテーマとし、来街者や就業者の自由な活動を促す空間を展開します。またアクティビティコンテンツとして、誰でも自由に使えるフラフープや縄跳びなどの各種運動器具の貸し出しや、無料でワーカーや来街者に向けた健康促進のためのストレッチ教室を開催します。

●ストレッチ教室

開催日時：期間中の火曜・木曜日 18:00～18:30

内容：トレーナーをお迎えし、エリアの就業者や来街者に向けて、終業後の疲れた身体のほぐしや健康促進のためのストレッチをレクチャーします。

参加人数：最大20名 ※事前予約なし 先着順

協力：Well Body株式会社

●ちょいウェル

開催日時：終日

内容：フラフープや縄跳びなど、休憩中や終業後に簡単に体を動かしていただけるコンテンツを設置します。

今回も都心の中でのびのび楽しめる空間が広がりそう！

Marunouchi Street Park 2025 Summer

実施日時：

2025年9月5日（金）～9月21日（日）11:00～22:00（最終日は20:00まで）

実施場所：

丸の内仲通り（特別区道千第114号）

Block1：丸ビル・郵船ビル・三菱商事ビル前

Block2：丸の内二丁目ビル・丸の内仲通りビル前

Block3：丸の内パークビル・明治安田生命ビル前