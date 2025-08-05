【待望】交通会館に宮城のアンテナショップ！　有楽町で「ずんだシェイク」が飲める！

都内にいながら全国の名物グルメが買えるアンテナショップ。特にたくさんのショップが集まっている東京交通会館に、このたび新たに宮城県のアンテナショップがオープン！

2024年12月まで池袋に店舗がありましたが、茅場町の仮店舗を経ての移転オープンです。ずんだシェイクも飲める！

濃さが選べるずんだシェイク

8月8日、東京交通会館にアンテナショップ「宮城ふるさとプラザ」がオープンしました。

ずんだスイーツ

老舗茶屋「お茶の井ヶ田」監修によるずんだシェイク、ずんだソフト、抹茶ソフトなどを提供するイートインスペースを設置。ソフトクリームは抹茶・ずんだ・ミックス（各￥450）、シェイクはずんだシェイク（￥550）プレミアムずんだシェイク（￥650）リッチプレミアムずんだシェイク（￥750）抹茶シェイク（￥550）の4種類。ずんだシェイクは3段階で濃さが選べます。

牛たん、ずんだ、笹かま…宮城の特産品約800点

仙台市の観光名所「定義如来 西方寺」の門前名物として親しまれる「三角油揚げ」や、ふわもち食感が人気のスイーツ「喜久福」などがラインアップ。三角油揚げはサンドウィッチマンの二人も大好きなんですよね。

また、期間限定イベントも開催します。地酒の試飲販売などが行われることもあるそうなので、こまめにチェック！

•仙台銘菓「萩の月」の期間限定販売（8月8日～17日）

通常は県外で常設販売されていない人気の銘菓を、この期間だけ特別に販売

•いわしハンバーグの試食販売（8月8日～17日）

宮城の海の恵みをぎゅっと詰め込んだいわしハンバーグ。試食も楽しめます

宮城ふるさとプラザ

住所：東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館 地下1階

営業時間：平日 10:30～19:30 ／ 土日祝 10:30～19:00

休業日：年中無休（年末年始を除く）