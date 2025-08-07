体力に自信がなくてもこれならいけるかも！？ チームで山手線沿線42kmを12時間で歩く「東京ヤマソン」受付開始

マラソンが人気になって久しいですが、私を含め「健康には気を使いたいけど、マラソンはハードすぎる」と思っている方も多いはず。そんな私のような人にぴったりのイベントが開催されます。

それが「東京ヤマソン」。「山手線＋マラソン」の造語で、JR山手線沿線の約42kmをチームで歩きながら、12時間以内にゴールを目指すウォーキングチャレンジなんだそう。コースは約21km（ハーフヤマソン）、約10km（ハーフ・ア・ハーフヤマソン）も用意されているので、体力に合わせて挑戦できそうです。

丸の内をスタートして約42㎞のウォーキング

10月4日（土）、東京ビルTOKIAをスタート地点とした東京ヤマソンが開催します。

今年で17回目を迎える東京ヤマソン。2024年には最多となる782チーム・約3,000名超が参加しました。約42km（フルヤマソン）、約21km（ハーフヤマソン）、約10km（ハーフ・ア・ハーフヤマソン）の3種類のコースから、自分の体力に合わせた距離を選んでエントリーできます。

東京ヤマソン

開催日：2025年10月4日（土）

スタート地点：東京ビルTOKIA（東京都千代田区丸の内）

コース：約42km（フルヤマソン）、約21km（ハーフヤマソン）、約10km（ハーフ・ア・ハーフヤマソン）

参加費：￥14,000／チーム

参加申込: 東京ヤマソン公式サイト（https://www.tokyo-yamathon.com/ja/）をご確認ください。