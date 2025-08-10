コンピュータを使っていると、パスを加工したくなることがある。すでに存在するディレクトリ／フォルダやファイルなら、エクスプローラーなどのGUIプログラムでパスを得ることができる。しかし、まだ存在しないパス（たとえば、これから作るディレクトリ）などは、GUIでは得られない。

また、ワイルドカードを使って指定されているパスや、相対パスをフルパス（絶対パス）に変換したいという場合もあるだろう。

もし、スクリプトを書くのなら、パスの加工はほぼ必須の作業でもある。また、PowerShellのコマンドラインでも、受け取ったオブジェクトからプロパティとしてパス得て、そこからファイル名を抜き出すといった処理でもパスの加工が必要になる。

こうしたとき、Windows PowerShell／PowerShellのパス用コマンドを使うことができる。基本は4つのPath系コマンドだ。

このうち、利用頻度の高いのが、Join-Path、Split-Pathの2つだ。Join-Pathは、2つのパス文字列を結合して1つのパスを作る。逆にSplit-Pathは、パスから、ファイル名やベース名（ファイル名から拡張子を取り去ったもの）などを取り出す場合に使う。

Join-Path

Join-Path（https://learn.microsoft.com/ja-jp/powershell/module/microsoft.powershell.management/join-path?view=powershell-7.5）は、パス文字列を結合して1つのパス文字列を作る。同様のことは、文字列操作でも不可能ではないが、Join-Pathでは、2つのパスにパス区切り文字がついているのかどうかに関わらず、結合されたパス文字列は、パスとして正しい形式となる。

単純な文字列結合だと、末尾・先頭にパス区切り文字の有無をチェックし、必要ならば、削除や追加を行わねばならず、かなり面倒な処理だ。具体的には、以下のようにして使う。

Join-Path -Path 'C:\' -ChildPath '\dir1'

このとき、結合先となるパスと追加する部分パスにパス区切り文字がどのようについていても、Join-Pathは、正しく結合をする。この点が単なる文字列連結処理とは異なる部分だ。

さらに、PowerShell 7.x以降（Windows PowerShell 5.1でないもの）ならJoin-Pathは、さらにいくつものサブ要素（ディレクトリとファイル）を追加できる。

Join-Path -Path 'C:\' -ChildPath 'dir1\' -AdditionalChildPath ('\dir2','dir3\','\dir4\')

の記法を使うと何階層もあるパスを作成可能だ。なお、上記と同じことは、以下の簡略表記でも可能。

Join-Path C:\ dir1\ \dir2 dir3\ \dir4\

最初の例でも「Join-Path C:\ dir1」と略記できる。

注意が必要なのは、Join-Pathの実行結果は、単純な文字列であり、必ずしも対象が存在するとは限らないことだ。こうした問題に対処するには、Test-Path（https://learn.microsoft.com/ja-jp/powershell/module/microsoft.powershell.management/test-path?view=powershell-7.5）コマンドを使い、パスが示す対象が存在するかどうかを確かめる必要がある。

Split-Path

Split-Path（https://learn.microsoft.com/ja-jp/powershell/module/microsoft.powershell.management/split-path?view=powershell-7.5）は、パスをファイル名や親ディレクトリパスなどに分解するコマンドだ。ファイル関連の処理では、特定の拡張子を持つファイルだけを処理する、処理したファイルと拡張子だけが異なるファイルを作成するなど、パスの一部を取り出す処理は少なくない。

以下の表は、Split-Pathで要素を指定するオプションの一覧である。指定できるのは、これらのうち1つだけ。出力は文字列となる。

使い方は、以下のように抽出オプションとパスを指定する。

split-Path ＜要素オプション＞ ＜パス＞

注意したいのは、Windows PowerShell（PowerShell 5.1）は、拡張子関連のオプションを指定できないとだ。具体的には「-Extension」と「-LeafBase」が利用できない。この場合、処理は結構面倒だ。「Split-Path -Leaf」でファイル名を取り出す。ピリオドがあるかどうかを判定し、存在するなら最後のピリオドから後ろを取得する。

#ファイル名（最後の要素）を$xに保存しておく

$x=Split-Path -Leaf "c:\temp\testbin.txt.bin"

#ベース名の取得（最初の要素）

($x -split '\.')[0]

#拡張子の取得（最後の要素）ピリオドがなければヌルストリングを返す

if($x.IndexOf('.') -gt 0){($x -split '\.')[-1]} else {""}