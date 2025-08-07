『いっき団結』など、同社の人気タイトルの続編もお買い得！
『クロックタワー・リワインド』が40％オフ！SUNSOFTゲーム夏の大セールを開催中
2025年08月07日 19時10分更新
サンソフトは8月7日、ニンテンドーeショップ／Steam Store／PlayStation Storeにて同社のダウンロード版ソフトがお得に購入できる「サンソフト サマーセール 2025」を開催中だと発表。セール期間はストアによって異なるので、下記を確認してほしい。
今回のセールでは、真夏にぴったりな戦慄の逃走ホラーアドベンチャー『クロックタワー・リワインド』をはじめ、『Ark of Charon』『いっき団結』『へべれけ２』『上海LEGEND』など、同社復活後のタイトルを中心にラインアップしている。
以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。そのほかのラインアップなど、セールの詳細は特設サイトでチェックしてほしい。
【セール概要】
セール名：サンソフト サマーセール 2025
特設サイト：https://www.sun-denshi.co.jp/soft/sale/summer2025/
お得なタイトルを一部紹介！
ニンテンドーeショップ
2025年8月20日23時59分まで
●クロックタワー・リワインド
通常価格：3300円
セール価格【40％オフ】：1980円
●ギミック！２
通常価格：2640円
セール価格【30％オフ】：1848円
●へべれけ２
通常価格：3300円
セール価格【50％オフ】：1650円
●いっき団結
通常価格：2,420円（税込）
セール価格【50％オフ】：1210円
●SUNSOFT is Back! レトロゲームセレクション
通常価格：1980円
セール価格【40％オフ】：1188円
Steam Store
2025年8月20日10時まで
●Ark of Charon
通常価格：3080円
セール価格【40％オフ】：1848円
PlayStation Store
2025年8月13日23時59分まで
●OBDUCTION
通常価格：3035円
セール価格【50％オフ】1518円
©SUNSOFT
©CAPCOM ©2024 WayForward Technologies. ©2024 Limited Run Games.
©2024 Developed by Bitwave Games ©2024 Published by SUNSOFT and Clear River Games
©2017 CYAN, INC. ALL RIGHTS RESERVED. CYAN AND OBDUCTION ARE REGISTERED TRADEMARKS OF CYAN, INC.
そのほか、記載されている社名、製品名はすべて各社の商標または登録商標です。
