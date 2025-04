スクウェア・エニックスは4月7日、海外版公式X(Twitter)にて「If you know, you know(知っている人は知っている)」とつぶやく意味深なポストを投稿。添付された画像が「ファイナルファンタジーIX(以下、FF9)」のものとわかり、ファンの間で話題になっている。

If you know, you know 😭 pic.twitter.com/PZsUfJA1o5 — Square Enix (@SquareEnix) April 7, 2025

「FF9」は2000年7月に発売された初代PlayStation用ソフトで、今年で25周年の節目を迎える。“原点回帰”を謳ったクリスタルの物語が描かれ、科学寄りの世界観になっていた「FF7」「FF8」とは違ったファンタジーな作風でファンの心をつかんだ。現在はNintendo Switch/PlayStation 4/Xbox One/PC(Steam)/iOS/Androidで高解像度版をプレイ可能だ。購入はこちら。

投稿された画像には「My memories will be part of the sky...(ボクの記憶を空へあずけに行くよ……)」と書かれており、作中の登場キャラであるビビの印象的なセリフの1つとなっている。

「FF9リメイク」がXのトレンド上位にのぼるほど盛り上がっており、同作のリメイクに対する期待度の高さがうかがえる。

ユーザーからの声としては、「マジで来るなら泣いちゃうよ?」「俺たちの青春が還ってくる…!」「人生で一番好きなゲーム」と期待を寄せる声のほか、「原作に忠実で!」「声なしを希望」と原作の想い出を美しいままにしておきたい勢の声もあった(それはリマスターでは?というツッコミも)。

そして「むしろFF8リメイクはよ」「今からリメイクするならFF10がいい」などの意見もあるように、今の技術水準で作り直してほしい、もう一度遊びたい「ファイナルファンタジー」は人それぞれのようだ。

この意味深な投稿が何を示すのかは不明だが、もしリメイクが実現するのであればその続報に期待しよう。

なお、「FF9」は25周年特設サイトをオープンし、グッズやコラボレーションなどさまざまな企画を準備しているとのこと。合わせてこちらもチェックしてみては。

・「FF9」25周年特設サイト

https://jp.finalfantasy.com/ffix25th