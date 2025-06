セガは6月20日、「サカつく」シリーズ最新作『プロサッカークラブをつくろう!2025』(以下、サカつく2025)について、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuにて開催される「2025明治安田J1リーグ 第15節:川崎フロンターレ vs アルビレックス新潟」戦の会場で行われるイベント「KAWASAKI GAME SHOW 2025」に、特設ブースを設置すると発表。開催日時は、2025年6月25日15時30分~18時30分まで。

ゲームの配信日は2025年予定、プラットフォームはPlayStation 5/PlayStation 4/iOS/Android/PC(Steam)。料金形態は、基本プレイ無料(アイテム課金)だ。

▼「KAWASAKI GAME SHOW 2025」詳細ページはこちら

https://www.frontale.co.jp/info/2025/0609_11.html

特設ブースでは、『サカつく2025』のプロモーション映像を公開するほか、川崎フロンターレ選手の等身大パネルを展示するとのこと。また、公式X(@sakatsuku20xx)フォロー&事前登録を行った人には、「サカつく」好きの小林悠選手のコラボレーショントレーディングカードをプレゼント。

※数量に限りがあるため、無くなり次第終了となります。

※コラボレーショントレーディングカードはランダム配布です(全4種類)。

※小雨・雨天中止です。

■『サカつく2025』ブース概要

開催日時:2025年6月25日15時30分~18時30分

開催場所:Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu フロンパーク(野球場前広場)

参加費:無料

※当日の状況により変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【ゲーム情報】

タイトル:プロサッカークラブをつくろう!2025

ジャンル:スポーツ育成シミュレーション

配信:セガ

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/iOS/Android/PC(Steam)

配信日:2025年予定

価格:基本無料(アイテム課金)

※画像は開発中のものです。

© 2025 Manchester City Football Club / LICENSED BY J.LEAGUE / © J.LEAGUE / K LEAGUE property used under license from K LEAGUE / The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV. / ©SEGA

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。