セガは1月22日、サッカーシミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう！2026（サカつく2026）」を配信開始した。基本プレイ無料で、サッカークラブの監督としてチームを作り上げ、トップクラブへと成長させていく経営戦略も楽しめる作品だ。

リリース初日は最大値を超えるアクセスが殺到し、ダウンロードエラーが発生するケースを確認した。

公式アナウンスによれば、これはアセットの初回ダウンロードで詰まっているとのことで、ユーザーそれぞれの初回ダウンロードが順次完了することで解消していくとのこと。

ユーザーからは「夕方くらいには軽くなってるといいな」「いいよのんびりやろう」などの声が寄せられているほか、「音がでない（初期音量設定が極小）」「チュートリアル中に通信エラー」「初日あるあるかなぁ」など、不具合を報告する声もあがっていた。

【ゲーム情報】

タイトル：プロサッカークラブをつくろう！2026

ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーションゲーム

配信：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／iOS／Android／PC（Steam）

配信日：配信中（2026年1月22日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

© 2026 Manchester City Football Club / LICENSED BY J.LEAGUE / © J.LEAGUE / K LEAGUE property used under license from K LEAGUE / The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV. / ©2025 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bar logo, the 3-Stripes mark, Predator, F50, Y-3 and Climacool are trademarks of adidas, used with permission. / ©SEGA