2025年7月28日11時までテスト参加者を募集中！
『プロサッカークラブをつくろう！2025』クローズドベータテストを8月7日より開始！
2025年07月24日 19時00分更新
セガは、PlayStation 5／PlayStation 4／iOS／Android／PC（Steam）向けゲーム『プロサッカークラブをつくろう！2025』（以下、サカつく2025）について、クローズドベータテスト（CBT）を実施すると発表。CBTの実施期間は、2025年8月7日15時～18日17時予定だ。
CBTの対象プラットフォームはiOS／Android／PC（Steam）で、正式サービス前にいち早く本作をプレイできる。参加希望者は、2025年7月28日11時までに下記の応募フォームより申し込みをしよう。
▼クローズドベータ テスター募集ページはこちら
https://segafcchampions.sega.com/bt/ja/
参加型企画「サカつくをつくろう！」実施中
プレイヤーと開発チームが協力してコンテンツをつくりあげていく参加型企画「サカつくをつくろう！」を実施中。2025年7月31日まで、「推し選手をつくろう！」施策を『サカつく2025』公式Xにて実施中だ。
明治安田Ｊリーグの各クラブの中で「闘争心を宿している選手」「インフルエンサー」「ファンサービスに熱心な選手」「ムードメーカー」に当てはまる選手を募集している。詳細についてはキャンペーンページを確認してほしい。
▼キャンペーンページ
https://segafcchampions.sega.com/special/tsukurou/ja/
【ゲーム情報】
タイトル：プロサッカークラブをつくろう！2025
ジャンル：スポーツ育成シミュレーション
配信：セガ
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／iOS／Android／PC（Steam）
配信日：2025年予定
価格：基本無料（アイテム課金）
※画像は開発中のものです。
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