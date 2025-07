セガは、PlayStation 5/PlayStation 4/iOS/Android/PC(Steam)向けゲーム『プロサッカークラブをつくろう!2025』(以下、サカつく2025)について、クローズドベータテスト(CBT)を実施すると発表。CBTの実施期間は、2025年8月7日15時~18日17時予定だ。

CBTの対象プラットフォームはiOS/Android/PC(Steam)で、正式サービス前にいち早く本作をプレイできる。参加希望者は、2025年7月28日11時までに下記の応募フォームより申し込みをしよう。

▼クローズドベータ テスター募集ページはこちら

https://segafcchampions.sega.com/bt/ja/

参加型企画「サカつくをつくろう!」実施中

プレイヤーと開発チームが協力してコンテンツをつくりあげていく参加型企画「サカつくをつくろう!」を実施中。2025年7月31日まで、「推し選手をつくろう!」施策を『サカつく2025』公式Xにて実施中だ。

明治安田Jリーグの各クラブの中で「闘争心を宿している選手」「インフルエンサー」「ファンサービスに熱心な選手」「ムードメーカー」に当てはまる選手を募集している。詳細についてはキャンペーンページを確認してほしい。

▼キャンペーンページ

https://segafcchampions.sega.com/special/tsukurou/ja/

【ゲーム情報】

タイトル:プロサッカークラブをつくろう!2025

ジャンル:スポーツ育成シミュレーション

配信:セガ

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/iOS/Android/PC(Steam)

配信日:2025年予定

価格:基本無料(アイテム課金)

※画像は開発中のものです。

© 2025 Manchester City Football Club / LICENSED BY J.LEAGUE / © J.LEAGUE / K LEAGUE property used under license from K LEAGUE / The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV. / ©SEGA

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。