『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』などもお安く！
Switch『みんなでワイワイ！スペランカー』が500円のワンコイン価格に！スクエニの5月のアルティメットセールを開催中
2025年05月21日 19時15分更新
スクウェア・エニックスは5月21日、ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～May 2025～」を開催。セール期間は、2025年6月4日まで。
下記ではセール対象タイトルの一部をピックアップして紹介。このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっているので、全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにて確認してほしい。
▼対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/column/detail/0521SALE/
セール対象タイトル一部ピックアップ！
『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』
PlayStation 5
50％オフ！
『FINAL FANTASY VII REMAKE Deluxe Edition』
PlayStation 4
50％オフ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION DIGITAL DELUXE EDITION』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
『みんなでワイワイ！スペランカー』
Nintendo Switch
90％オフ！
★今回から割引後価格が500円！ ワンコイン価格でたいへんお買い得に！
© 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
© 1983-2017 Timothy G. Martin / Tozai, Inc. All Rights Reserved.
Spelunker is a trademark of Timothy G. Martin and Tozai Games is a trademark of Tozai, Inc.
registered or protected in the US and other countries.
『Voice of Cards Trilogy』
PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
『The Diofield Cronicle』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
70％オフ！
© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. © Silvertone, Inc.
※タイトルにより開始日・終了日が異なる場合がございます。
※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
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