スクウェア・エニックスは5月21日、ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～May 2025～」を開催。セール期間は、2025年6月4日まで。

下記ではセール対象タイトルの一部をピックアップして紹介。このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっているので、全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにて確認してほしい。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/column/detail/0521SALE/

セール対象タイトル一部ピックアップ！

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5

50％オフ！

『FINAL FANTASY VII REMAKE Deluxe Edition』

PlayStation 4

50％オフ！

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION DIGITAL DELUXE EDITION』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch

50％オフ！

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

『みんなでワイワイ！スペランカー』

Nintendo Switch

90％オフ！

★今回から割引後価格が500円！ ワンコイン価格でたいへんお買い得に！

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『Voice of Cards Trilogy』

PlayStation 4／Nintendo Switch

50％オフ！

© SQUARE ENIX

『The Diofield Cronicle』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch

70％オフ！

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