スクウェア・エニックスは5月21日、ニンテンドーeショップ/マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~May 2025~」を開催。セール期間は、2025年6月4日まで。

下記ではセール対象タイトルの一部をピックアップして紹介。このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっているので、全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ/マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにて確認してほしい。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/column/detail/0521SALE/

セール対象タイトル一部ピックアップ!

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5

50%オフ!

『FINAL FANTASY VII REMAKE Deluxe Edition』

PlayStation 4

50%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION DIGITAL DELUXE EDITION』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

『みんなでワイワイ!スペランカー』

Nintendo Switch

90%オフ!

★今回から割引後価格が500円! ワンコイン価格でたいへんお買い得に!

© 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

© 1983-2017 Timothy G. Martin / Tozai, Inc. All Rights Reserved.

Spelunker is a trademark of Timothy G. Martin and Tozai Games is a trademark of Tozai, Inc.

registered or protected in the US and other countries.

『Voice of Cards Trilogy』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© SQUARE ENIX

『The Diofield Cronicle』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

70%オフ!

© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. © Silvertone, Inc.