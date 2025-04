スクウェア・エニックスは4月24日より、ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにてダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~Golden Week 2025~」を開催中。セール期間は、2025年5月7日まで。

なかでも、感動の名作「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」が6688円→2675円(60%オフ)と大変お安くなっているので紹介したい。

本作は、2001年にPlayStation 2で発売した「FINAL FANTASY X」のリマスター作品。当時のグラフィックス性能としては群を抜いた美しさでありつつ、印象に残るキャラクター、記憶に残る名場面・名台詞と、とても思い出深い1作である。

ザナルカンドからスピラに迷い込んだ青年ティーダと、世界を救う使命を帯びた召喚士ユウナの旅を描く「X」と、その2年後を描いた続編「FINAL FANTASY X-2」もセットになっており、続けて遊べるのも魅力。

リマスター版では画質が大幅に向上したほか、インターナショナル版での追加要素も完全再現しているとのこと。色あせずむしろ鮮明に蘇った名作を、この機会にプレイしてみては。

・ニンテンドーeショップ

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000010147

・PlayStation Store

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-CUSA01139_00-FFX0FFX20JP00PS4

そのほかのタイトルのセール情報は、下記の公式ページをチェックしてほしい。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/GoldeNWeeK2025/

© 2001,2003,2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:©2001, 2003 YOSHITAKA AMANO