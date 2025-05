スクウェア・エニックスは5月7日より、ニンテンドーeショップ/マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにて、「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~Golden Week 2025 Part2~」を開催中。セール期間は、2025年5月21日まで。

以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっているので、全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ/マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにて確認してほしい。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/GoldeNWeeK2025/

『FINAL FANTASY XVI』

PlayStation 5

35%オフ!

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:©2020 YOSHITAKA AMANO

FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

『BRAVELY DEFAULT II』

Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

『春ゆきてレトロチカ』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

74%オフ!

© SQUARE ENIX

Developed by h.a.n.d., Inc. Story by Nemeton

『HARVESTELLA』

Nintendo Switch

50%オフ!

© SQUARE ENIX

『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

40%オフ!

© 1998, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Original version developed by tri-Ace Inc.

『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX -』

PlayStation 4

60%オフ!

『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version』

Nintendo Switch

60%オフ!

©Disney. Developed by SQUARE ENIX

Character from Square Enix games: ©SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack』

PlayStation 5

30%オフ!

『FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe Twin Pack』

PlayStation 5

30%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『聖剣伝説 VISIONS of MANA Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5/PlayStation 4

35%オフ!

© SQUARE ENIX

『ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© SQUARE ENIX

ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI.

『ロマンシング サガ3』

PlayStation 4/Nintendo Switch

70%オフ!

© 1995, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Planned & Developed by ArtePiazza

ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

『タクティクスオウガ リボーン』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY XVI エキスパンションパス』

PlayStation 5

35%オフ!

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:©2020 YOSHITAKA AMANO

FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.