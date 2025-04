スクウェア・エニックスは4月24日、ニンテンドーeショップ/マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~Golden Week 2025~」を開催。セール期間は、2025年5月7日まで。

下記では、本セールの対象タイトルの一部をピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっているので、全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ/マイニンテンドーストア、PlayStation Storeで確認してほしい。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/GoldeNWeeK2025/

対象タイトルを一部ピックアップ

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』

PlayStation 5

30%オフ!

『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5

30%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ!

© SQUARE ENIX

『NieR:Automata Game of the YoRHa Edition』

PlayStation 4

60%オフ!

『NieR:Automata The End of YoRHa Edition』

Nintendo Switch

50%オフ!

© 2017, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン デラックス版』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

『OCTOPATH TRAVELER II』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© SQUARE ENIX

『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』

Nintendo Switch

40%オフ!

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション』

PlayStation 5

35%オフ!

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:©2020 YOSHITAKA AMANO

FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』

PlayStation 4

60%オフ!

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud』

Nintendo Switch

60%オフ!

© Disney. Developed by SQUARE ENIX

© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX

『ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅 マスターズ版』

Nintendo Switch

50%オフ!

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

『FANTASIAN Neo Dimension』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

25%オフ!

© MISTWALKER/SQUARE ENIX

『サガ エメラルド ビヨンド』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© SQUARE ENIX

『ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー』

PlayStation 5/Nintendo Switch

40%オフ!

Life is Strange: Double Exposure © 2024 Square Enix Ltd. Developed by Deck Nine Games. All Rights Reserved.

『FINAL FANTASY』

PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ!

© SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY II』

PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ!

© SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY III』

PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ!

© SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY IV』

PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ!

© SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY V』

PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ!

© SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY VI』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY VII』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY VIII Remastered』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY IX』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© 2000, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

LOGO ILLUSTRATION:© 2000 YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

『NieR Replicant ver.1.22474487139…』

PlayStation 4

60%オフ!

© SQUARE ENIX

Developed by Toylogic Inc.

『PowerWash Simulator』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ!

POWERWASH SIMULATOR © 2021, 2022, 2023 FuturLab Limited. All Rights Reserved. PC version published by Square Enix Limited. Console versions published by Square Enix Co. Ltd. Developed by FuturLab Limited. PowerWash Simulator is a registered trademark of FuturLab Limited. SQUARE ENIX, the SQUARE ENIX logo, SQUARE ENIX COLLECTIVE, and the SQUARE ENIX COLLECTIVE logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd. CRYSTAL DYNAMICS, CRYSTAL NORTHWEST, CRYSTAL SOUTHWEST, TOMB RAIDER, LARA CROFT, and LEGACY OF KAIN are registered trademarks or trademarks of the Crystal Dynamics group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

『Life is Strange Remastered Collection』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

LIFE IS STRANGE © 2015, 2023 Square Enix Limited. LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM © 2017, 2023 Square Enix Limited. All rights reserved. LIFE IS STRANGE, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of the Square Enix group of companies. DECK NINE and DECK NINE GAMES are registered trademarks of Idol Minds, LLC. DONTNOD and DONTNOD Entertainment are registered trademarks of DONTNOD Entertainment, S.A.