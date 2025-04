コナミデジタルエンタテインメント(以下、KONAMI)は4月23日より、PlayStation Store/ニンテンドーeショップ/Steam Storeで、ダウンロード版のゲームが最大90%オフで購入できる「ゴールデンウィークセール」を開催中。

PlayStation Store では全世界の累計出荷本数が200万本 ※ を突破した『サイレントヒル 2』が40%オフで登場。

※2025年1月23日時点当社調べ。パッケージ版出荷数とダウンロード版販売数の合計。

また、2025シーズンの最新データで楽しめるKONAMIの野球ゲームがお得に。ニンテンドーeショップとPlayStation Storeでは『パワフルプロ野球2024-2025』が半額、PlayStation StoreとSteam Storeでは『プロ野球スピリッツ2024-2025』が30%オフで購入できる。

セール対象タイトルの詳細は、下記のリンクを確認してほしい。

▼セール特設ページ

https://konami.jp/3VTBu79

※本セール情報は、日本国内向けです。

※PlayStation Plus会員限定割引の場合、割引を適用するには、PlayStation Plus加入済みのPlayStation Networkアカウントを使用してご購入をお願いします。

※セール内容は変更のうえ開始される場合があります。

※各タイトルのセール期間などは、タイトルやストアごとに異なります。ご購入いただく前に、各ストアのページにて、価格や期間、ラインアップなどをご確認ください。

▼プロ野球スピリッツ2024-2025

一般社団法人日本野球機構承認

Konami Digital Entertainment/WBCI ©2025 SAMURAI JAPAN 日本プロ野球名球会公認 日本プロ野球OBクラブ公認 日本プロ野球外国人OB選手会公認 プロ野球フランチャイズ球場公認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2023年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。

データは、Japan Baseball Data(株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。提供情報の手段を問わず、いかなる目的であれ無断で複製、転送、販売などを行う事を固く禁じます。

Getty Images

All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

©Konami Digital Entertainment

"eBaseball"および"eBASEBALL"は、コナミデジタルエンタテインメントの日本およびそのほかの国と地域における登録商標または商標です。

▼パワフルプロ野球2024-2025

一般社団法人日本野球機構承認

Konami Digital Entertainment/WBCI ©2025 SAMURAI JAPAN

日本プロ野球名球会公認

日本プロ野球OBクラブ公認

日本プロ野球外国人OB選手会公認

プロ野球フランチャイズ球場公認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2023年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。

データは、Japan Baseball Data(株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。提供情報の手段を問わず、いかなる目的であれ無断で複製、転送、販売などを行う事を固く禁じます。

All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

©Konami Digital Entertainment

▼CYGNI: All Guns Blazing

©Konami Digital Entertainment ©KeelWorks ltd

▼SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE

SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE ©2023 Second Impact Games Ltd.

Published by Konami Digital Entertainment B.V. under license from Second Impact Games Ltd.

©Konami Digital Entertainment

Developed by Second Impact Games Ltd. All rights reserved.

▼Snake Pass (スネークパス)

© 2018 Sumo Digital Ltd. All rights reserved. 'Snake Pass' and the 'Snake Pass' logo are trademarks or registered trademarks of Sumo Digital Ltd.

▼そのほか

©Konami Digital Entertainment

©2025 Sony Interactive Entertainment Inc. “プレイステーション”“PlayStation”および“PS5”“PS4”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。

©2025 Valve Corporation. SteamおよびSteam ロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。

Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。