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最大75％オフ！　通常版だけでなくデラックスエディションなどもラインアップ

『ドラゴンボール Sparking! ZERO』などがお買い得！PS Storeにて「Golden Week Sale」が本日4月23日より開催

2025年04月23日 18時35分更新

文● ミヤザキ／ASCII

『ドラゴンボール Sparking! ZERO』などがお買い得！PS Storeにて「Golden Week Sale」が本日4月23日より開催

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月23日、PlayStation Store（PS Store）にて、PlayStation 5（PS5）やPlayStation 4（PS4）の対象タイトルを最大75％オフで購入できる期間限定セール「Golden Week Sale」を開催。セール期間は、2025年5月7日まで。

　以下では、「Golden Week Sale」のおすすめセール対象タイトルの一部を紹介。全セールの対象タイトルは以下のリンクで確認できるので、ぜともチェックしよう。

▼「Golden Week Sale」の詳細はこちら

https://store.playstation.com/category/af9bc241-05db-4e01-b9d5-3ccde004e91f

おすすめセール対象タイトル（一部）

『ドラゴンボール Sparking! ZERO デラックスエディション』

『ドラゴンボール Sparking! ZERO』などがお買い得！PS Storeにて「Golden Week Sale」が本日4月23日より開催

配信：バンダイナムコエンターテインメント
フォーマット：PS5
ジャンル：アクション
通常価格：1万1660円
セール価格：9328円（20％オフ）
CERO：A（全年齢対象）

▼『ドラゴンボール Sparking! ZERO デラックスエディション』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-PPSA15207_00-DBSZ0DLXEDITION0

©バードスタジオ／集英社・東映アニメーション
©Bandai Namco Entertainment Inc.

『ドラゴンボール Sparking! ZERO サウンドアルティメットエディション』

『ドラゴンボール Sparking! ZERO』などがお買い得！PS Storeにて「Golden Week Sale」が本日4月23日より開催

配信：バンダイナムコエンターテインメント
フォーマット：PS5
ジャンル：アクション
通常価格：1万4960円
セール価格：1万1968円（20％オフ）
CERO：A（全年齢対象）

▼『ドラゴンボール Sparking! ZERO サウンドアルティメットエディション』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-PPSA15207_00-DBSZ0SOUNDULT000

©バードスタジオ／集英社・東映アニメーション
©Bandai Namco Entertainment Inc.

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』

『ドラゴンボール Sparking! ZERO』などがお買い得！PS Storeにて「Golden Week Sale」が本日4月23日より開催

配信：スクウェア・エニックス
フォーマット：PS5
ジャンル：RPG
通常価格：9878円
セール価格：6914円（30％オフ）
CERO：C（15才以上対象）

▼『FINAL FANTASY VII REBIRTH』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA08664_00-0783148264580163

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』

『ドラゴンボール Sparking! ZERO』などがお買い得！PS Storeにて「Golden Week Sale」が本日4月23日より開催

配信：スクウェア・エニックス
フォーマット：PS5
ジャンル：RPG
通常価格：1万1501円
セール価格：8050円（30％オフ）
CERO：C（15才以上対象）

▼『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA08664_00-0978938405039882

© SQUARE ENIX

『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON PS4 & PS5』

『ドラゴンボール Sparking! ZERO』などがお買い得！PS Storeにて「Golden Week Sale」が本日4月23日より開催

配信：フロム・ソフトウェア
フォーマット：PS5／4
ジャンル：アクション
通常価格：8690円
セール価格：5214円（40％オフ）
CERO：C（15才以上対象）

▼『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON PS4 & PS5』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0506-PPSA02269_00-ARMOREDCORE60000

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON デラックス エディション PS4 & PS5』

『ドラゴンボール Sparking! ZERO』などがお買い得！PS Storeにて「Golden Week Sale」が本日4月23日より開催

配信：フロム・ソフトウェア
フォーマット：PS5／4
ジャンル：アクション
通常価格：9680円
セール価格：5808円（40％オフ）
CERO：C（15才以上対象）

▼『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON デラックス エディション PS4 & PS5』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0506-PPSA02269_00-ARMOREDCORE6DX00

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

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