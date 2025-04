ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月23日、PlayStation Store(PS Store)にて、PlayStation 5(PS5)やPlayStation 4(PS4)の対象タイトルを最大75%オフで購入できる期間限定セール「Golden Week Sale」を開催。セール期間は、2025年5月7日まで。

以下では、「Golden Week Sale」のおすすめセール対象タイトルの一部を紹介。全セールの対象タイトルは以下のリンクで確認できるので、ぜともチェックしよう。

▼「Golden Week Sale」の詳細はこちら

https://store.playstation.com/category/af9bc241-05db-4e01-b9d5-3ccde004e91f

おすすめセール対象タイトル(一部)

『ドラゴンボール Sparking! ZERO デラックスエディション』

配信:バンダイナムコエンターテインメント

フォーマット:PS5

ジャンル:アクション

通常価格:1万1660円

⇒セール価格:9328円(20%オフ)

CERO:A(全年齢対象)

▼『ドラゴンボール Sparking! ZERO デラックスエディション』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-PPSA15207_00-DBSZ0DLXEDITION0

©バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

©Bandai Namco Entertainment Inc.

『ドラゴンボール Sparking! ZERO サウンドアルティメットエディション』

配信:バンダイナムコエンターテインメント

フォーマット:PS5

ジャンル:アクション

通常価格:1万4960円

⇒セール価格:1万1968円(20%オフ)

CERO:A(全年齢対象)

▼『ドラゴンボール Sparking! ZERO サウンドアルティメットエディション』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-PPSA15207_00-DBSZ0SOUNDULT000

©バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

©Bandai Namco Entertainment Inc.

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』

配信:スクウェア・エニックス

フォーマット:PS5

ジャンル:RPG

通常価格:9878円

⇒セール価格:6914円(30%オフ)

CERO:C(15才以上対象)

▼『FINAL FANTASY VII REBIRTH』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA08664_00-0783148264580163

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』

配信:スクウェア・エニックス

フォーマット:PS5

ジャンル:RPG

通常価格:1万1501円

⇒セール価格:8050円(30%オフ)

CERO:C(15才以上対象)

▼『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA08664_00-0978938405039882

© SQUARE ENIX

『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON PS4 & PS5』

配信:フロム・ソフトウェア

フォーマット:PS5/4

ジャンル:アクション

通常価格:8690円

⇒セール価格:5214円(40%オフ)

CERO:C(15才以上対象)

▼『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON PS4 & PS5』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0506-PPSA02269_00-ARMOREDCORE60000

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON デラックス エディション PS4 & PS5』

配信:フロム・ソフトウェア

フォーマット:PS5/4

ジャンル:アクション

通常価格:9680円

⇒セール価格:5808円(40%オフ)

CERO:C(15才以上対象)

▼『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON デラックス エディション PS4 & PS5』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0506-PPSA02269_00-ARMOREDCORE6DX00

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.