最大75％オフ！ 通常版だけでなくデラックスエディションなどもラインアップ
『ドラゴンボール Sparking! ZERO』などがお買い得！PS Storeにて「Golden Week Sale」が本日4月23日より開催
2025年04月23日 18時35分更新
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月23日、PlayStation Store（PS Store）にて、PlayStation 5（PS5）やPlayStation 4（PS4）の対象タイトルを最大75％オフで購入できる期間限定セール「Golden Week Sale」を開催。セール期間は、2025年5月7日まで。
以下では、「Golden Week Sale」のおすすめセール対象タイトルの一部を紹介。全セールの対象タイトルは以下のリンクで確認できるので、ぜともチェックしよう。
▼「Golden Week Sale」の詳細はこちら
https://store.playstation.com/category/af9bc241-05db-4e01-b9d5-3ccde004e91f
おすすめセール対象タイトル（一部）
『ドラゴンボール Sparking! ZERO デラックスエディション』
配信：バンダイナムコエンターテインメント
フォーマット：PS5
ジャンル：アクション
通常価格：1万1660円
⇒セール価格：9328円（20％オフ）
CERO：A（全年齢対象）
▼『ドラゴンボール Sparking! ZERO デラックスエディション』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-PPSA15207_00-DBSZ0DLXEDITION0
©バードスタジオ／集英社・東映アニメーション
©Bandai Namco Entertainment Inc.
『ドラゴンボール Sparking! ZERO サウンドアルティメットエディション』
配信：バンダイナムコエンターテインメント
フォーマット：PS5
ジャンル：アクション
通常価格：1万4960円
⇒セール価格：1万1968円（20％オフ）
CERO：A（全年齢対象）
▼『ドラゴンボール Sparking! ZERO サウンドアルティメットエディション』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-PPSA15207_00-DBSZ0SOUNDULT000
©バードスタジオ／集英社・東映アニメーション
©Bandai Namco Entertainment Inc.
『FINAL FANTASY VII REBIRTH』
配信：スクウェア・エニックス
フォーマット：PS5
ジャンル：RPG
通常価格：9878円
⇒セール価格：6914円（30％オフ）
CERO：C（15才以上対象）
▼『FINAL FANTASY VII REBIRTH』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA08664_00-0783148264580163
© SQUARE ENIX
『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』
配信：スクウェア・エニックス
フォーマット：PS5
ジャンル：RPG
通常価格：1万1501円
⇒セール価格：8050円（30％オフ）
CERO：C（15才以上対象）
▼『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA08664_00-0978938405039882
© SQUARE ENIX
『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON PS4 & PS5』
配信：フロム・ソフトウェア
フォーマット：PS5／4
ジャンル：アクション
通常価格：8690円
⇒セール価格：5214円（40％オフ）
CERO：C（15才以上対象）
▼『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON PS4 & PS5』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0506-PPSA02269_00-ARMOREDCORE60000
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.
『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON デラックス エディション PS4 & PS5』
配信：フロム・ソフトウェア
フォーマット：PS5／4
ジャンル：アクション
通常価格：9680円
⇒セール価格：5808円（40％オフ）
CERO：C（15才以上対象）
▼『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON デラックス エディション PS4 & PS5』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0506-PPSA02269_00-ARMOREDCORE6DX00
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.
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