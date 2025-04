任天堂はX(Twitter)にて4月15日、Nintendo Switch用ソフト「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」の通信トラブルに関する検証結果を報告。

これは、「ネットワーク対戦中に対戦相手から特定のタイミングで接続を切断された場合、自分が接続を切断したという判定になり、ペナルティを受ける」というユーザーからの問い合わせに対するもの。

任天堂によると、慎重に検証をした結果、現象の再現には至らなかったという。

ネットワーク対戦環境は相手だけでなく、自分側の通信環境にも大きく影響がある。もし頻繁に発生するようであれば、自身の通信環境を見直すべきなのかもしれない。

